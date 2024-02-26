جريمة مروّعة في العراق .. سرقوا منه 9 سيارات وقتلوه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مصدر أمني عراقي يوم الأحد بالعثور على جثة صاحب شركة تأجير سيارات في العاصمة بغداد بعد 4 أيام على اختفائه.
وأضاف المصدر في تصريح أن قوة أمنية عراقية تمكنت من العثور على جثة رجل قتل بطلق ناري ورميت جثته في أحد البزول ضمن ناحية الوحدة جنوبي العاصمة بغداد.
وصرح بأن شقيق الضحية أبلغ الأمن العراقي يوم الأحد بفقدان شقيقه قبل 4 أيام، موضحا أنه تم تشكيل فريق عمل ومتابعة السيارات المفقودة أيضا من صاحب الشركة عبر تقنية الـGPS.
وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط 9 سيارات والقبض على 5 أشخاص بتهمة القتل والسرقة.
روسيا اليوم
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