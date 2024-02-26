جريمة مروّعة في العراق .. سرقوا منه 9 سيارات وقتلوه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مصدر أمني عراقي يوم الأحد بالعثور على جثة صاحب شركة تأجير سيارات في العاصمة بغداد بعد 4 أيام على اختفائه.

وأضاف المصدر في تصريح أن قوة أمنية عراقية تمكنت من العثور على جثة رجل قتل بطلق ناري ورميت جثته في أحد البزول ضمن ناحية الوحدة جنوبي العاصمة بغداد.



وصرح بأن شقيق الضحية أبلغ الأمن العراقي يوم الأحد بفقدان شقيقه قبل 4 أيام، موضحا أنه تم تشكيل فريق عمل ومتابعة السيارات المفقودة أيضا من صاحب الشركة عبر تقنية الـGPS.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط 9 سيارات والقبض على 5 أشخاص بتهمة القتل والسرقة.

روسيا اليوم