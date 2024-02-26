كم بلغ سعر غرام الذهب 21 بالأردن الإثنين ؟

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 بالأردن الإثنين ؟
التاريخ
2/26/2024 2:07:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت أسعار الذهب بالاردن اليوم الاثنين بجميع عياراته .
ووفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا 41.5 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.8 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 37 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 34 دينارا للشراء منهم
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