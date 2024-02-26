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قطار شحن يثير الرعب في الهند - فيديو

2/26/2024 2:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقطار بضائع يسير على خط السكة الحديد دون سائق في ولاية جامو وكشمير الهندية.

و ذكرت وسائل إعلام هندية أن القطار كان يسير باتجاه منطقة باثانكوت بسبب منحدر طبيعي في الطريق، وتم اعتراض القطار وتوقف بالقرب من أوتشي باسي في موكريان البنجاب ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو حوادث.
ويظهر في الفيديو أن القطار كان يتحرك بسرعة عالية بسبب الانحدار الطبيعي في الطريق، وقطع قطار الشحن مسافة تقرب من 100 كيلومتر قبل أن يتم إيقافه باستخدام مكابح الطوارئ.

وأوضحت تقارير إعلامية أن كبار مسؤولي السكة الحديدية في الهند تحركوا فور معرفتهم بنبأ تحرك القطار بدون سائق، وأصدروا تنبيهات إلى العديد من محطات السكك الحديدية.

لبنان 2

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