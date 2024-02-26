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الضمان الاجتماعي: إجراءات لتقسيط مبالغ مترتبة على العمالة الوافدة ضمن تصاريح العمل الحر

2/26/2024 2:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة أن المؤسسة بصدد اتخاذ إجراءات تخص العمال الوافدين ضمن الشمول الحر وتقسيط المبالغ المترتبة عليهم بشكل كامل قبل شهر رمضان المبارك.
وقال المعايطة اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن المؤسسة ستقوم بتقسيط المبالغ المترتبة عليهم بموجب شيكات مؤجلة أو كمبيالات لمدة 9 أشهر وبفائدة لن تتجاوز 1%.
وأضاف أن المؤسسة ستعمل على تبسيط الإجراءات العمال الوافدين الذين لا يعملون في منشآت وذلك من خلال تصريح الشمول الحر حيث يعامل المشترك وكأنه منشأة وينطبق عليه كل ما ينطبق على المنشآت من دفع الاقتطاعات وغيرها بالإضافة للحماية الاجتماعية مثل تأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي.
وأشار المعايطة إلى أن العمال غير الأردنيين الراغبين في الحصول على تصريح العمل الحر يتوجب عليهم التقدم بطلب الشمول وفقا لنظام شمول العمل الحر من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة والتي أصبحت إلزامية اعتبارا من 2021/7/1.
وبيّن أن العمالة العمال الوافدين وخاصة من الجنسية المصرية يشكلون العدد الأكبر من العمال في قطاع الإنشاءات والمقاولات وقطاع الحيازات الزراعية وأن المؤسسة تعمل على تنظيم هذا القطاع لأنه ما زال غير منظما من خلال الشمول بتصاريح العمل الحر والضمان الاجتماعي.
وتابع المعايطة أن الجنسية المصرية تشكل ما نسبته 9% من إجمالي عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي البالغ عددهم 327 ألف متقاعد، لافتا إلى أن الرواتب التقاعدية للعمالة الوافدة من الجنسية المصرية تحول إلى حساباتهم في جمهورية مصر العربية بانتظام.
وكانت وردت ملاحظات لـ"برنامج الوكيل"، من عمال وافدين يحملون الجنسية المصرية حول ارتفاع رسوم تصاريح العمل الحر للشمول بالضمان الاجتماعي.

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