الاحتلال يعتقل طفلا وخمسة شبان من القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طفلا وخمسة شبان من حزما والعيسوية في مدينة القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من: الطفل زين مهنا (16 عاما)، ومحمد مأمون محيسن، ومحمد محمود حسن عطية، وأمير أبو سنينة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس، واعتقلت الشابين محمد عبد الحميد الخطيب، ومحمد وحيد الخطيب.
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