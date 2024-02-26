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الاحتلال يعتقل طفلا وخمسة شبان من القدس

2/26/2024 2:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طفلا وخمسة شبان من حزما والعيسوية في مدينة القدس المحتلة.


وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من: الطفل زين مهنا (16 عاما)، ومحمد مأمون محيسن، ومحمد محمود حسن عطية، وأمير أبو سنينة.


كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس، واعتقلت الشابين محمد عبد الحميد الخطيب، ومحمد وحيد الخطيب.


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