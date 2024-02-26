صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة المساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة وسط الإصلاحات الاقتصادية

(MENAFN
) في مقابلة حديثة مع مجلة "لا ناسيون"، أكدت جيتا جوبيناث، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، على ضرورة أن يضمن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي المساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة وسط إصلاحات البلاد الاقتصادية الطموحة, وأعرب الصندوق النقدي، الذي يحتفظ ببرنامج قرض بقيمة 44 مليار دولار مع الأرجنتين، عن قلقه من الآثار السلبية المحتملة للسياسات الاقتصادية الليبرالية للحكومة، بما في ذلك الخفض الكبير في الميزانية وتخفيض قيمة العملة، خاصة على أشد فئات المجتمع فقرا.
كما تفاعلت جوبيناث مع الرئيس ميلي وإدارته خلال زيارتها إلى الأرجنتين، إلى جانب الخبراء الاقتصاديين وممثلي المنظمات الاجتماعية التي تدعو إلى زيادة المساعدة الحكومية, وشدد الصندوق النقدي على أهمية التوازن بين التدابير التقشفية المالية وحماية برامج الرعاية الاجتماعية لتجنب تفاقم مستويات الفقر بشكل أكبر.
كذلك اتبعت حكومة الرئيس ميلي مسارًا من التغييرات الاقتصادية الجذرية منذ توليه المنصب، مميزة بتخفيض كبير في قيمة العملة، وتحرير الأسعار، والتنظيم، والتدابير الميزانية الصارمة بهدف تحقيق عجز ميزانية صفري في ظل ارتفاع معدلات التضخم, ومع ذلك، مع أكثر من نصف سكان الأرجنتين يعيشون تحت خط الفقر، زادت المخاوف بشأن الآثار الإنسانية المحتملة لهذه الإصلاحات.
في حين شددت جوبيناث على الحاجة الملحة للحفاظ على قوة شراء المعاشات وفوائد المساعدة الاجتماعية في ظل معدلات التضخم المتزايدة للغاية في البلاد، التي تبلغ حاليًا 254 في المئة, وتؤكد موقف الصندوق النقدي على ضرورة أن تتبنى الأرجنتين نهجا شاملا للإصلاح الاقتصادي يعطي أولوية للحماية الاجتماعية، لضمان عدم تأثير التدابير التقشفية بشكل مفرط على الأفراد الأكثر ضعفًا في المجتمع.
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