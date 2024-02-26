الرقابة الروسية: استبعاد مخاطر استيراد حمى الضنك

MENAFN - Al Wakeel News)استبعدت هيئة "روس بوتريب نادزور" الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين خطر وصول حمى الضنك إلى روسيا.



وأعلن الناطق باسم الهيئة أن الوضع في مراكز التفتيش الحدودية تحت السيطرة التامة.



وقال الناطق في حديث أدلى به لوكالة ريا "نوفوستي": "تم استبعاد مخاطر استيراد حمى الضنك إلى روسيا".



وأوضح أن متخصصي الهيئة يقومون في مراكز التفتيش الحدودية التابعة للدولة، بتحليل مخاطر الوباء وتحديد المواطنين الروس الذين تظهر عليهم علامات الأمراض المعدية، بما في ذلك الذين يأتون من بلدان ذات ظروف وبائية غير مواتية.



وأضافت الهيئة أن العلماء من معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة في "روس بوتريب نادزور" قاموا بتطوير أنظمة اختبار عالية الدقة لتشخيص تفاعل "البوليميراز المتسلسل"، وذلك من أجل الكشف عن حمى الضنك في روسيا.



يذكر أن الأطباء البريطانيين كانوا قد حذروا في وقت سابق من زيادة عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في المملكة المتحدة. ويكمن سبب ذلك، حسب الأطباء، في ظهور بعوض النمر الآسيوي بسبب الاحتباس الحراري.



وأعلن عمدة ريو دي جانيرو في البرازيل، إدواردو بايس، في أوائل فبراير الجاري أن المدينة تعاني من وباء حمى الضنك الحقيقي. وقال إنه تم تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بالمرض في يناير الماضي.



وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حمى الضنك أصبحت المرض الأكثر انتشارا في العالم في السنوات الأخيرة الماضية.



روسيا اليوم