أسير أوكراني يكشف تفاصيل معاناة العسكريين الأوكرانيين في أفدييفكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الأسير الأوكراني دميتري ديادتشوك، إنه اضطر إلى الاختباء في منزل مدمر والجلوس هناك لأكثر من أسبوع أثناء تحرير أفدييفكا، لتجنب التعرض للقتل على يد الجنود الأوكرانيين.



وأضاف: "تم قتل كل عناصر مجموعتنا خلال الاقتحام الروسي. قفزت من النافذة وركضت نحو قواتنا. ركضت في الشارع على أمل الاختباء في مكان ما أو الهروب والنجاة. في لحظة ما دخلت إلى البيوت القريبة وجلست مختفيا. لم يكن لدي أي جهاز اتصال، ولم أكن أعرف طرق الهروب، ولم يقم أي أحد بإبلاغي بها، لم أكن أعرف ماذا يجب أفعل. كنت أعرف فقط من أي جهة أحضروني، وهذا كل شيء".

ووفقا للأسير، لم يعرف مع زملائه في الوحدة العسكرية أنهم ذاهبون إلى أفدييفكا. فقط أخبروهم أنهم سيتوجهون "إلى مقاطعة دونيتسك". وزعم بأن وحدته وصلت إلى أفدييفكا قبل أسبوع من هجوم القوات الروسية. وشدد على أنه رغب على الفور بالاستسلام، لكنه كان خائفا من بطش رفاقه في السلاح، وفي المحصلة جلس في المبنى لمدة سبعة أيام ونصف دون طعام. ولم يجد سوى زجاجة ماء سعة خمسة لترات، فشرب منها حتى تجمدت، وأمضى الأيام الثلاثة الأخيرة حتى بدون ماء.



وأكد ديادتشوك، أنه لم يتعرض للضرب والإهانة عند تسليم نفسه، وقال: "قيدوني وفتشوني. كل شيء كان على ما يرام. سألني المسعف إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة طبية. كشفت له عن ساقي المصابة برصاصة بشكل طفيف، فقام بمعالجتي".



ونوه الأسير بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة جدا في أفدييفكا، وذكر أنه استنتج ذلك بعد رؤية عدد الجثث بالزي العسكري الأوكراني. ويعتقد ديادشوك أنه لو أتيحت الفرصة لزملائه، لقاموا بالاستسلام أيضا.

وشدد ديادتشوك، على أن انسحاب العسكريين الأوكرانيين من أفدييفكا، جرى بفوضى كبيرة وفي وقت متأخر.

RT