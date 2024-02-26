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استشهاد شاب متأثرا بإصابته في جنين

2/26/2024 1:09:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر طبية في مستشفى رفيديا، اليوم الإثنين، استشهاد الشاب مجدي عوض نبهان من مخيم جنين، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مخيم جنين.


وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف مركبة مدنية في مخيم جنين، مساء الخميس الماضي، ما أسفر عن استشهاد الشاب ياسر مصطفى حنون، والطفل سعيد رائد جرادات (17 عاما)، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال على الأقل.

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