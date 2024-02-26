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الدوريات الخارجية تُحذر: هذه الطرق تشهد تشكل كثيف للضباب - أسماء

2/26/2024 1:09:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي من إدارة الدوريات الخارجية، إن طرق خارجية تشهد منذ صباح اليوم تشكّل للضباب، ومدى الرؤية الأفقية فيها قليل.
وبيّن الصمادي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن طريق أوتوستراد المفرق - الزرقاء يشهد تشكّل للضباب، ومدى الرؤية الأفقية أقل من 50 متراً، وطريق الحرة - الزرقاء مدى الرؤية الأفقية من 20-50 متراً، وطريق الزرقاء - جرش مدى الرؤية الأفقية 30 متراً.
وأضاف أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث كان أبرزها، حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي، ونتج عنه 6 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة عدم ترك مسافة الأمان الكافية.
وأوضح الصمادي أنه تم التعامل مع حادث تدهور على طريق إربد - عمّان، منطقة مثلث المشيرفة، ونتج عن الحادث إصابتين، وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.
ودعا الصمادي السائقين إلى القيادة على مبدأ "الضعف والنصف" أي السير بنصف السرعة المقررة، واتخاذ ضعف مسافة الأمان، واستخدام الإضاءة الخافتة، والابتعاد عن استخدام الرباعي، واتباع الخطوط على أطراف الطريق.













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