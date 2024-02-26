روستيخ تطور محركات جديدة للطائرات المسيّرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها تعمل على تطوير جيل جديد من المحركات الكهربائية المخصصة للطائرات المسيرة.



وجاء في منشور للمؤسسة: "المختصون في شركة أولان أودي التابعة لمؤسستنا أكملوا بنجاح عمليات اختبار المصنع على محركات كهربائية جديدة، تم تطويرها للطائرات المسيرة".



ومن جهته قال مدير الشركة، فلاديمير لوتشنيكوف:" لقد اجتازت الدفعة التجريبية الأولى من المحركات الكهربائية الجديدة اختبارات المصنع، كما تم اختبار هذه المحركات على درونات Burya-10، المحركات الجديدة تصنع بالكامل من مكونات مطورة في روسيا، وهي أخف وزنا وأكثر كفاءة من نظائرها الأجنبية، لدينا الإمكانيات لتطوير خط إنتاج كامل لهذه المحركات، ولدينا الأدوات والطاقات البشرية اللازمة لهذا المشروع".

وأشار لوتشنيكوف إلى أن شركته تعتبر الشركة الرائدة حاليا في سيبيريا والشرق الأقصى الروسي في إنتاج المحركات والمعدات الكهربائية التي تعتمد في صناعة الطائرات المسيّرة وفي الصناعات الميكانيكية، وأن الشركة تمكنت من تطوير وإنتاج أربعة أنواع من المحركات هي:"بارغوزين" و"سارما" و"خيوس" و"كولتوك".

RT