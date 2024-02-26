روستيخ تطور محركات جديدة للطائرات المسيّرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها تعمل على تطوير جيل جديد من المحركات الكهربائية المخصصة للطائرات المسيرة.
وجاء في منشور للمؤسسة: "المختصون في شركة أولان أودي التابعة لمؤسستنا أكملوا بنجاح عمليات اختبار المصنع على محركات كهربائية جديدة، تم تطويرها للطائرات المسيرة".
ومن جهته قال مدير الشركة، فلاديمير لوتشنيكوف:" لقد اجتازت الدفعة التجريبية الأولى من المحركات الكهربائية الجديدة اختبارات المصنع، كما تم اختبار هذه المحركات على درونات Burya-10، المحركات الجديدة تصنع بالكامل من مكونات مطورة في روسيا، وهي أخف وزنا وأكثر كفاءة من نظائرها الأجنبية، لدينا الإمكانيات لتطوير خط إنتاج كامل لهذه المحركات، ولدينا الأدوات والطاقات البشرية اللازمة لهذا المشروع".
وأشار لوتشنيكوف إلى أن شركته تعتبر الشركة الرائدة حاليا في سيبيريا والشرق الأقصى الروسي في إنتاج المحركات والمعدات الكهربائية التي تعتمد في صناعة الطائرات المسيّرة وفي الصناعات الميكانيكية، وأن الشركة تمكنت من تطوير وإنتاج أربعة أنواع من المحركات هي:"بارغوزين" و"سارما" و"خيوس" و"كولتوك".
RT
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