راتب شهري وتأمين طبي .. منح دراسية للأردنيين في الخارج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية كاملة للطلبة الأردنيين في برنامجي الماجستير والدكتوراه مقدمة من حكومة نيوزيلندا الصديقة للعام الجامعي 2024-2025، ضمن الشروط التالية:
1. أن يكون عمر المتقدم للمنحة أقل من (40) عاماً.
2. أن يكون المتقدم مقيماً في الأردن لمدة عامين كحد أدنى قبل تقديم الطلب.
3. أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس ولديه الخبرات التالية (سنة واحدة من العمل بدوام كامل أو سنتين بدوام جزئي مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر أو العمل التطوعي).
4. يجب على المتقدمين للحصول على منحة الدكتوراه البحث عن مشرفين مناسبين لدرجة الدكتوراه في جامعات نيوزيلندا وإرسال بريد إلكتروني إليهم.
5. حصول الطالب على شهادة إختبار اللغة الإنجليزية وألا تقل علامته في امتحان التوفل عن (90) وامتحان الايلتس عن (6.5).
علماً بأن المنحة الدراسية تغطي (الرسوم الدراسية، تأمين طبي، راتب شهري، المساعدة في تكاليف البحث والأطروحة، تذاكر سفر).
آلية تقديم الطلب: من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
ولمعرفة المزيد من المعلومات والامتيازات المقدمة والتخصصات والجامعات المخصصة لهذه الغاية بإمكان الطلبة الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي:
موعد تقديم الطلبات: ينتهي بتاريخ 28-2-2024.
علماً بأنه سيتم إجراء المقابلات مع الطلبة المتقدمين في شهر أيار / 2024، ومن ثم إختيار الطلبة المقبولين وفقاً لمعايير المنحة.
ملاحظات:
. للاطلاع على قائمة الجامعات النيوزيلندية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي:
. يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
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