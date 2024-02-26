راتب شهري وتأمين طبي .. منح دراسية للأردنيين في الخارج

MENAFN - Al Wakeel News)تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية كاملة للطلبة الأردنيين في برنامجي الماجستير والدكتوراه مقدمة من حكومة نيوزيلندا الصديقة للعام الجامعي 2024-2025، ضمن الشروط التالية:



1. أن يكون عمر المتقدم للمنحة أقل من (40) عاماً.

2. أن يكون المتقدم مقيماً في الأردن لمدة عامين كحد أدنى قبل تقديم الطلب.

3. أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس ولديه الخبرات التالية (سنة واحدة من العمل بدوام كامل أو سنتين بدوام جزئي مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر أو العمل التطوعي).

4. يجب على المتقدمين للحصول على منحة الدكتوراه البحث عن مشرفين مناسبين لدرجة الدكتوراه في جامعات نيوزيلندا وإرسال بريد إلكتروني إليهم.

5. حصول الطالب على شهادة إختبار اللغة الإنجليزية وألا تقل علامته في امتحان التوفل عن (90) وامتحان الايلتس عن (6.5).



علماً بأن المنحة الدراسية تغطي (الرسوم الدراسية، تأمين طبي، راتب شهري، المساعدة في تكاليف البحث والأطروحة، تذاكر سفر).

آلية تقديم الطلب: من خلال الرابط الإلكتروني التالي:





ولمعرفة المزيد من المعلومات والامتيازات المقدمة والتخصصات والجامعات المخصصة لهذه الغاية بإمكان الطلبة الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي:



موعد تقديم الطلبات: ينتهي بتاريخ 28-2-2024.

علماً بأنه سيتم إجراء المقابلات مع الطلبة المتقدمين في شهر أيار / 2024، ومن ثم إختيار الطلبة المقبولين وفقاً لمعايير المنحة.

ملاحظات:

. للاطلاع على قائمة الجامعات النيوزيلندية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي:

. يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

