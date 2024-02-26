لن أشارك معكم بالابادة .. اعلام عبري يكشف آخر كلمات الجندي الأمريكي الذي أضرم النار بنفسه

MENAFN - Al Wakeel News)أضرم آرون بوشنل (25 عاما)، جندي في سلاح الجو الأمريكي، النار في نفسه الليلة الماضية (الأحد) أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة،ووفقا لما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية فقد بث الجندي الحدث مباشرة على موقع تويتش. وأطلق على الفيديو عنوان "فلسطين حرة لن أكون مشاركا في الإبادة الجماعية"، ومن ثم أضرم النار في نفسه وانهار على الرصيف.وكانت وسائل الإعلام الأمريكية في البداية قد ذكرت أن حالته حرجة وأن حياته في خطر. ومن ثم أعلنت وفاته في المستشفى.وتم استدعاء السلطات إلى مكان الحادث وإجلاء الرجل المصاب بحروق شديدة من أمام السفارة. وفتح تحقيق في الحادث.في البداية، لم تكن ملابسات الحادثة واضحة، إذ خلال الحادثة تحدث الجندي بطريقة غير واضحة، ولم يفهم العاملون في السفارة ما يقوله.

ويظهر في الفيديو وهو يصل إلى مكان الحادث، قائلا إنه سيقوم "بعمل احتجاجي شديد، ولكن مقارنة بما شهدته فلسطين أمام المستعمرين - فهو ليس متطرفا على الإطلاق".

ثم وقف أمام البوابة، وسكب على نفسه مادة قابلة للاشتعال، وبعد أن استجوبه أحد الحراس عن فعلته، أشعل النار في نفسه وهو يهتف عدة مرات "فلسطين حرة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك ، ففي بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أضرم متظاهر يلوح بالعلم الفلسطيني النار في نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في ولاية جورجيا. وبحسب التقارير، فقد أصيب بعد ذلك بجروح خطيرة، كما أصيب في الحادث حارس أمن حاول التدخل.