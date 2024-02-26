ما هو الوقت الأكثر صحة لتناول وجبة الغداء؟



يفشل الكثير من الناس في تحديد وقت معين لوجباته اليومية في ظل جدول الحياة المزدحم رغم ما يحتاجه الجسم من انضباط في النظام الغذائي من حيث الوقت والفاصل الزمني الذي يتناول فيه الشخص طعامه.

وأكدت فيديكا بريمناني، أخصائية التغذية السريرية، في مستشفى مؤسسة سير إتش إن ريلاينس، مومباي الهندية أن توقيت الوجبات يلعب دورًا مهمًا في عملية التمثيل الغذائي، حيث يتم تنظيم جسم الإنسان وفقًا لإيقاع الساعة البيولوجية، وهذا يعني أن عملياتنا الفسيولوجية الأساسية، بما في ذلك الهرمونات، يتم التحكم فيها وفقًا لساعة الجسم على مدار 24 ساعة، لذلك نحن مبرمجون لحرق المزيد من الطاقة في النصف الأول من اليوم بسبب ارتفاع معدل الأيض خلال ذلك الوقت مقارنة بالجزء الأخير من اليوم، وهذا يعني أن الجسم مبرمج أيضًا لقضاء فترات بدون طعام لإعادة توجيه العمليات البيولوجية الأخرى والتركيز عليها، مثل إزالة السموم من الكبد.

لماذا من المهم تناول الغداء في الوقت المحدد؟

وقالت فيديكا إن تناول وجبات الطعام في الوقت المحدد يضمن أيضًا حصول الجسم على قسط كافٍ من الراحة لإصلاح الخلايا وتجديد شبابها، يمكن أن يؤدي تأخير الوجبة أيضًا إلى تعطيل دورة الراحة والنوم لجسمك، ما قد يؤدي إلى أمراض غير معدية مثل مرض السكري وارتفاع مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، مؤكدة أنه ليس هناك وقت أكثر صحة من غيره لتناول وجبة الغداء، ولكن يوصى بتناول وجبة صحية خلال منتصف يومك لضمان مستويات التغذية والطاقة الكافية للجزء الأخير من اليوم. تناول وجبات صغيرة متكررة للحصول على مستويات مستدامة من السكر في الدم والطاقة.

ماذا يحدث لجسمك عندما تفوت وجبة الغداء؟

قد يؤدي تخطي الوجبات إلى بطء معدل الأيض، وزيادة الوزن أو قد يجعل من الصعب عليك فقدان الوزن، عند بعض الأشخاص، قد يؤدي أيضًا إلى خفض مستويات السكر في الدم كما يبدأ الجسم في زيادة إنتاج مستويات الكورتيزول ما يجعلك تشعر بالتوتر والجوع.





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