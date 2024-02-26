شراكة بمليار دولار بين «جولدمان ساكس» و«مبادلة»

أعلنت «جولدمان ساكس» وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»؛ شركة الاستثمار السيادي العالمية، عن إبرام شراكة بقيمة مليار دولار، للاستثمار المشترك في فرص الائتمان الخاص في جميع أرجاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وستتم إدارة هذه الشراكة من خلال الائتمان الخاص لدى «جولدمان ساكس ألتيرناتيفز»، عبر فريق متخصص ومتواجد في أسواق آسيا والمحيط الهادئ. ويتألف فريق الائتمان الخاص العالمي من 165 متخصصاً في مجال الاستثمار الائتماني، يتولون الإشراف على إدارة أكثر من 110 مليارات دولار من الأصول والاستثمارات. ويعمل الفريق على الاستفادة من شبكة وخبرة وإمكانات «جولدمان ساكس» في توفير العديد من فرص الإقراض العالمية وضمانها. واستثمرت «جولدمان ساكس» منذ عام 1998، في العديد من أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب شرق آسيا والصين وكوريا واليابان.

ومن شأن هذه الشراكة أن تمكن الشركتين من مواصلة توسيع نطاق نشاطهما الاستثماري في سوق الائتمان الكبير والمتنامي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وستهدف الشراكة إلى توظيف استثمارات طويلة الأمد بقيمة مليار دولار، وتقديم حلول ائتمانية خاصة معدة ومصممة للشركات والجهات الرائدة في جميع أرجاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبموجب هذه الشراكة سيتم الاستثمار عبر نطاق الائتمان الخاص، ومن المتوقع أن تشمل الاستثمارات العديد من أسواق آسيا والمحيط الهادئ مع التركيز بشكل خاص على الهند.

وكانت «جولدمان ساكس» قد أعلنت في عام 2023 عن توسيع نطاق تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال افتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي؛ المركز المالي العالمي للعاصمة الإماراتية أبوظبي. وسيعمل المكتب الجديد على تعزيز التواجد الإقليمي المتنامي للشركة، مما يسمح لها بترسيخ حضورها وتطوير علاقتها مع العملاء والتواصل المباشر معهم أينما كانوا. ويعد إنشاء مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي جزءاً من استراتيجية الشركة طويلة الأمد، والرامية لمواصلة توسيع نطاق حضورها وخدماتها للشركاء والعملاء في المنطقة.

وقال مارك ناخمان، الرئيس العالمي لإدارة الأصول والثروات في «جولدمان ساكس»: «يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة بين مبادلة و«جولدمان ساكس ألتيرناتيفز»، حيث ستعمل هذه الشراكة على تعزيز وتوسيع منصة الائتمان الأسيوية الخاصة بنا، والاستثمار في فرص جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نظراً لحاجة تلك المنطقة لحلول ائتمانية متخصصة. ونحن نرى أن دورنا في تقييم الفرص وما نوفره للعملاء من خيارات على أرض الواقع يتيح لنا العديد من الفرص الاستثمارية المختلفة. ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مبادلة وتطوير آفاق هذه الشراكة بيننا».

وقال جريج أولافسون، الرئيس العالمي للائتمان الخاص في «جولدمان ساكس ألتيرناتيفز»: «إن فرص الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واسعة النطاق. ومع النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المنطقة، والظروف المواتية للمقرضين من القطاع الخاص لدعم نمو الشركات الرائدة من خلال توفير رأس مال مرن طويل الأجل، نعتقد أننا في المراحل الأولى من حقبة واضحة للائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ونتطلع من خلال هذه الشراكة مع مبادلة، لتوسيع نطاق اهتمامنا وتركيزنا الاستثماري الفاعل في تلك المنطقة».

بدوره قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المتنوعة في مبادلة: «تساهم الاقتصادات المتنوعة وسريعة النمو، فضلاً عن تزايد أحجام صفقات الأسهم الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في زيادة الطلب وبشكل كبير على الحلول الائتمانية المخصصة من المقرضين غير التقليديين. وتنسجم هذه الشراكة مع «جولدمان ساكس» مع تطلعاتنا الرامية لتعزيز حضورنا في مجال الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي منطقة حيوية ومهمة لمبادرات النمو الاستراتيجية التي تتبناها مبادلة».

وقال فابريزيو بوكياردي، رئيس وحدة الاستثمارات الائتمانية في مبادلة: «نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع «جولدمان ساكس» لفتح آفاق وفرص جديدة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي العالمي. وتبرز الهند على وجه الخصوص كسوق رئيسية ومهمة، تتمتع بفرص كبيرة في مجال الائتمان الخاص، وهي سوق تحظى فيها «جولدمان ساكس» بحضور وتواجد فاعل ومؤثر».

وتستثمر وحدة الاستثمارات الائتمانية في مبادلة منذ عام 2009، في فرص الدين الخاص، مع التركيز على الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة والشركات ذات رأس المال الكبير، عبر مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال وفئات الأصول. ومن الناحية الجغرافية، انصب تركيز الوحدة في المقام الأول على أمريكا الشمالية وأوروبا، وتم مؤخراً تعزيز حضورها وتواجدها في سوق الائتمان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تتسم بالنمو السريع.





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