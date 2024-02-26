نتانياهو: حماس ستهزم في غضون أسابيع بمجرد بدء الهجوم على رفح

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن حركة حماس الفلسطينية ستتعرض للهزيمة في غضون أسابيع ما إن يبدأ الهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال نتانياهو في حوار مع شبكة (سي بي إس) الأمريكية أن "حماس هي منظمة إرهابية.. وإنه بمجرد أن نبدأ عملية رفح، فإن المرحلة المكثفة من القتال ستكون على بعد أسابيع من نهايتها، وليس أشهرا، أسابيع فقط على نهايتها".

وأضاف نتنياهو في برنامج (فيس ذي نايشن) أن "النصر الكامل مهم لتحقيق هدف الحرب المتمثل في تدمير حماس وإطلاق سراح المحتجزين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا".

وتعرض الهجوم الإسرائيلي المزمع على رفح، التي يكتظ بها نحو 5ر1 مليون فلسطيني ويعيشون في ظروف بائسة، لانتقادات دولية شديدة. وتكتظ رفح باللاجئين الذين فروا من القتال في أجزاء أخرى من القطاع الساحلي.

وحتى الحلفاء مثل الولايات المتحدة يدعون إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي كان يضغط من أجل بدء الهجوم، إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تأخير وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين الجاري التفاوض بشأنهما حاليا.

وأضاف نتانياهو: "في حال إذا ما توصلنا إلى اتفاق، فسوف يجري تأجيله إلى حد ما، ولكنه سوف يحدث. إذا لم نتوصل لاتفاق، فسنقوم بذلك على أي حال. يجب القيام به. لأن النصر الكامل هو هدفنا، والنصر الكامل في متناول اليد. ليس بعد أشهر، بل على بعد أسابيع بمجرد البدء في العملية".





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