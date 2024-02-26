«أدنوك للتوزيع» تستعرض استراتيجيتها الجديدة للنمو في «يوم المستثمر»

تنطلق اليوم في أبوظبي فعاليات «يوم المستثمر» الذي تُنظمه «أدنوك للتوزيع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سيتم خلاله تسليط الضوء على إنجازات الشركة والتعريف بمبادراتها الاستراتيجية للنمو.

وكانت الشركة قد نجحت في الوفاء بالتزامها السابق بتحقيق أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء تجاوزت المليار دولار في عام 2023، وتخطط الآن لزيادة نمو الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الفترة من 2024 – 2028، في الوقت الذي تعزز فيه مكانتها الرائدة في قطاعات الطاقة المتعددة وخدمات التنقل وتشغيل متاجر التجزئة. وعليه، تعمل أدنوك للتوزيع على تعزيز محفظتها من حلول الطاقة منخفضة الكربون التي تشمل الوقود الحيوي وخدمات شحن المركبات الكهربائية ووقود الهيدروجين، وذلك لدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع التنقل وتوسعة خيارات قطاع التجزئة لغير الوقود.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «تمتلك أدنوك للتوزيع سجلاً حافلاً بالإنجازات وخلق القيمة، وذلك عبر استراتيجيتها للنمو الذكي التي يتم من خلالها الاستفادة من الفرص الجديدة في الأسواق المحلية والدولية. وقد تمكنّا منذ الاكتتاب العام الأولى في أواخر عام 2017 من مضاعفة عائدات المساهمين. كما شهدت أدنوك للتوزيع عاماً استثنائياً في 2023 حيث حقّقت أداءً ماليًّا قويًّا وتخطت أرباحها قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء حاجز المليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 33% مقارنة بعام 2018. وتتمتع الشركة اليوم بوضع جيد يتيح لها الاستفادة من أسواق الطاقة المتطورة ودخول مرحلة جديدة من النمو. وسنواصل التزمنا باستراتيجية التخصيص الفعال لرأس المال من أجل تحقيق عوائد مجزية ومستقرة للمساهمين».

وخلال عام 2023، سجلت الشركة نمواً في إجمالي كميات وقود التجزئة المُباعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى نمو في قطاع التجزئة لغير الوقود، وقد ساهم كل ذلك في تحقيق أعلى معدل تحوّل من الوقود إلى متاجر التجزئة في أربع سنوات بلغ 25%. وفي إطار استراتيجيتها الجديدة، ستواصل أدنوك للتوزيع الاستثمار في السوق المتنامي والمُربح في الدولة، كما تهدف الشركة أيضاً إلى تحقيق قيمة إضافية من شبكة محطاتها الحالية من خلال تعزيز أعمال التجزئة لغير الوقود والاستفادة القصوى من الأصول المؤجرة، مما سيعزز مكانة أدنوك للتوزيع كالعلامة التجارية المُفضلة لعملاء قطاع التجزئة والقطاع التجاري.

وفي إطار استراتيجيتها الجديدة للنمو، تخطط الشركة لزيادة مساهمة أعمالها في السعودية ومصر، بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من فرص النمو غير العضوي التي تعود عليها بالقيمة، مدعومة بميزانية عمومية قوية وقدرة أعمالها على توليد تدفقات نقدية وافرة. وبالإضافة إلى ذلك، تسعي الشركة إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية حيث تهدف إلى توفير 50 مليون دولار إضافية من المصروفات التشغيلية بحلول عام 2028. وقد نجحت الشركة في توفير 130 مليون دولار من التكاليف على أساس مماثل في الفترة من 2019 إلى 2023.

وأظهرت أدنوك للتوزيع اهتماماً بالابتكار وتعزيز تجارب العملاء، تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية، وذلك بالتركيز على تحسين خبرات العملاء من خلال تقديم أفضل العروض والخدمات الرقمية الحديثة، بهدف زيادة جذب العملاء وتعزيز تفاعلهم مع العلامة التجارية. وتعمل أدنوك للتوزيع على جعل الاستدامة جزءاً أساسياً من عملياتها اليومية وتقليل البصمة الكربونية لأنشطتها مع الاستفادة من الفرص المتاحة وتمكين العملاء في جهود الحد من الانبعاثات الكربونية. وتهدف الشركة أيضاً إلى أن تكون رائدة في النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الطاقة عبر توسعة شبكة نقاط شحن المركبات الكهربائية بشكل مدروس، حيث تسعى لتركيب أكثر من 500 نقطة شحن كهربائية سريعة وفائقة السرعة في جميع أنحاء الدولة بحلول عام 2028 للاستفادة من مصادر جديدة للإيرادات وتعزيز مواكبة أعمالها للمستقبل.

وسيقدّم مقترح سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح رؤية واضحة وعائدات مجزية مرتبطة بنمو الأرباح المستقبلية إذ اقترح مجلس إدارة الشركة سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للفترة 2024 – 2028 تتضمن توزيع أرباح سنوية بقيمة 700 مليون دولار أو بنسبة لا تقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى، رهنًا بموافقة المساهمين. وتهدف هذه السياسة إلى إيجاد توازن بين الاستثمار في مشاريع النمو وتقديم عائدات مستدامة للمساهمين. وتتمتع الشركة بسيولة وافرة حيث بلغ النقد وما يوازيه في نهاية عام 2023 نحو 870 مليون دولار، بينما بلغ معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 0.62 مرة كما في 31 ديسمبر 2023، مما يعزز أكثر من قدرة الشركة على تمويل استثماراتها. وسيتم عرض السياسة الجديدة على المساهمين للموافقة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر عقده في شهر مارس 2023.





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