رئيس الدولة: التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بضيوف الإمارات في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، مؤكداً سموه أن التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس "نرحب بضيوف الإمارات في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي. التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم، واستضافة الدولة لهذا الحدث الدولي المهم تجسد حرصها على التعاون مع مختلف الأطراف لدعم التجارة الدولية، وخدمة القضايا والأهداف العالمية المشتركة. أتمنى للمؤتمر التوفيق من أجل نتائج تصب في مصلحة الجميع".
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN26022024000110011019ID1107898085
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.