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رئيس الدولة: التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم

2/26/2024 12:17:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بضيوف الإمارات في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، مؤكداً سموه أن التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "نرحب بضيوف الإمارات في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي. التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم، واستضافة الدولة لهذا الحدث الدولي المهم تجسد حرصها على التعاون مع مختلف الأطراف لدعم التجارة الدولية، وخدمة القضايا والأهداف العالمية المشتركة. أتمنى للمؤتمر التوفيق من أجل نتائج تصب في مصلحة الجميع".


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