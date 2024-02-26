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قرقاش يؤكد على ضرورة توحيد الموقف العربي لدعم أهالي غزة وإغاثتهم

2/26/2024 12:17:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة على ضرورة التضامن وتوحيد الموقف العربي لدعم أهالي قطاع غزة واغاثتهم وتكريس حق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة بعيداً عن الاستغلال البشع لهذه المأساة من قبل المتطرفين والمليشيات لتقويض النظام العربي المنهك من الانقسام.

وقال معاليه في حسابه على منصة إكس "في ظل الحرب الاسرائيلية على غزة والكارثة الإنسانية الناتجة عنها تبرز ضرورة التضامن وتوحيد الموقف العربي لدعم أهالي القطاع واغاثتهم وتكريس حق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة بعيداً عن الاستغلال البشع لهذه المأساة من قبل المتطرفين والمليشيات لتقويض النظام العربي المنهك من الانقسام".


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