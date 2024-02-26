قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس
التاريخ
2/26/2024 12:08:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، مدينة نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عدة منازل.
وأفادت مصادر، باقتحام قوات الاحتلال العديد من أحياء المدينة، لا سيما المنطقة الشرقية، وجرى تفتيش العديد من منازل الفلسطينيين والاعتداء على قاطنيها واحتجازهم واجراء تحقيقات ميدانية معهم.
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