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قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

2/26/2024 12:08:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، مدينة نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عدة منازل.


وأفادت مصادر، باقتحام قوات الاحتلال العديد من أحياء المدينة، لا سيما المنطقة الشرقية، وجرى تفتيش العديد من منازل الفلسطينيين والاعتداء على قاطنيها واحتجازهم واجراء تحقيقات ميدانية معهم.


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