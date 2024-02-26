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مفوض عام الأونروا يحذر من مجاعة تلوح في الأفق في قطاع غزة

2/26/2024 12:08:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، من مجاعة تلوح في الأفق في قطاع غزة، بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 143 على التوالي.


وقال في منشور عبر حساب مفوض عام "أونروا" في منصة إكس "نحذر جنبا إلى جنب مع الوكالات الأممية الأخرى من مجاعة تلوح في الأفق، ونطالب بوصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم".


وأضاف أنه "لا يزال من الممكن تجنب المجاعة بقطاع غزة إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية".


وشدّد لازاريني على أن "دعواتنا لإرسال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها، ولقيت آذانا صماء".


وأشار المسؤول الأممي الى أن "فرق أونروا تمكنت آخر مرة من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة بتاريخ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي".

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