التربية تطرح عطاءات لصيانة مدارس
التاريخ
2/26/2024 12:08:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح عطاءات؛ لصيانة مجموعة من المدارس في لواء الأغوار الشمالية، لواء دير علا، لواء المزار الشمالي .
ودعت الوزارة المقاولين المصنفين بالدرجات الخامسة أو الرابعة (اختصاص صيانة أو إنشاء أبنية) والسادسة (أشغال عامة) الراغبين بالمنافسة على العطاء، مراجعة إدارة الأبنية والمشاريع الدولية.
MENAFN26022024000208011052ID1107898046
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.