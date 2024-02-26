Monday, 26 February 2024 09:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا استهدف سفينة بخليج عدن

2/26/2024 12:08:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت رويترز عن القيادة الوسطى الأميركية إن الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا استهدف على ما يبدو سفينة بخليج عدن أول أمس.


وأضافت أن القوات الأميركية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق جنوب البحر الأحمر أول أمس.

MENAFN26022024000208011052ID1107898045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث