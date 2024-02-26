الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا استهدف سفينة بخليج عدن

الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا استهدف سفينة بخليج عدن
التاريخ
2/26/2024 12:08:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت رويترز عن القيادة الوسطى الأميركية إن الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا استهدف على ما يبدو سفينة بخليج عدن أول أمس.
وأضافت أن القوات الأميركية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق جنوب البحر الأحمر أول أمس.
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