طيار أميركي يشعل النار في نفسه أمام سفارة الاحتلال في واشنطن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت السلطات الأميركية، إن أحد طيار من الجيش، أشعل النار في نفسه أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن، أمس الاحد.
ونقل الطيار إلى مستشفى بالمنطقة، بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأميركية من إخماد النيران.
وقال متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة واشنطن إن الرجل في حالة حرجة.
وتحقق الشرطة والخدمة السرية في الواقعة، بينما لم تعرف بعد دوافع الطيار.
وكانت سفارة الاحتلال في واشنطن هدفا للاحتجاجات المستمرة ضد الحرب في غزة.
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