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طيار أميركي يشعل النار في نفسه أمام سفارة الاحتلال في واشنطن

2/26/2024 12:08:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت السلطات الأميركية، إن أحد طيار من الجيش، أشعل النار في نفسه أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن، أمس الاحد.
ونقل الطيار إلى مستشفى بالمنطقة، بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأميركية من إخماد النيران.
وقال متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة واشنطن إن الرجل في حالة حرجة.
وتحقق الشرطة والخدمة السرية في الواقعة، بينما لم تعرف بعد دوافع الطيار.
وكانت سفارة الاحتلال في واشنطن هدفا للاحتجاجات المستمرة ضد الحرب في غزة.













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