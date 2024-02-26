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20 رئيس دولة وحكومة معظمهم من أوروبا يجتمعون في باريس لبعث رسالة إلى بوتين

2/26/2024 12:08:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يجتمع نحو 20 رئيس دولة وحكومة معظمهم من أوروبا، اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس، للتأكيد مجدداً على وحدتهم ودعمهم لأوكرانيا، التي تواجه وضعاً مأزوماً بعد أكثر من عامين من حرب ضارية مع موسكو.
وسيحضر معظم الزعماء الأوروبيين، بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس البولندي أندريه دودا، بالإضافة إلى رؤساء وزراء 15 دولة في الاتحاد الأوروبي، هذا الاجتماع في قصر الإليزيه الذي سيفتتح بمداخلة عبر الفيديو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ونشر الإليزيه بيان قال فيه:" إن ممثلي المجر وسلوفاكيا، وهما الدولتان الأكثر تحفظاً في الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا، لن يحضرا لأسباب تتعلق بجدول الأعمال".
ويشارك في الاجتماع ممثلان عن الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.
والهدف يكمن في إعادة التعبئة ودراسة كافة سبل دعم أوكرانيا بشكل فعال، حسبما ذكر البيان، في حين تجد كييف نفسها في وضعية مأزومة في مواجهة روسيا.
وذكرت الرئاسة الفرنسية:" أن الأمر يتعلق بدحض الانطباع بأن الأمور تنهار، والتأكيد من جديد على أننا لم نتعب وأننا مصممون على وقف العدوان الروسي، ونريد أن نبعث رسالة واضحة إلى بوتين بأنه لن ينتصر على أوكرانيا".
ومن غير المرتقب الإعلان عن مساعدات جديدة، لكن المشاركين سيدرسون سبل القيام بعمل أفضل وأكثر حسما، في حين أكدت كييف أن نصف الأسلحة الغربية الموعودة يتم تسليمها بشكل متأخر.













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