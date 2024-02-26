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انخفاض النفط عالمياً وبرنت يسجل 81.2 دولارا للبرميل

2/26/2024 12:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط عالمياً، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة، بعد أن أنهى النفط الأسبوع الماضي منخفضاً بنسبة تتراوح من 2 إلى 3%، وسط مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا إلى 81.28 دولار، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 76.16 دولار.
وقال محللون: "انخفضت أسعار النفط الخام بسبب عدم وجود محفزات جديدة، ووقع النفط بين عوامل صعودية مثل انخفاض إنتاج أوبك وبين ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والمخاوف السلبية بشأن ضعف الطلب في الصين"













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