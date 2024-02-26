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الذهب يتراجع عالمياً وترقب لموعد أول خفض للفائدة

2/26/2024 12:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيداً من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2030.9 دولار للأوقية، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2040.6 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، ما يجعل السبائك المسعرة بالدور أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.


وتتوقع الأسواق بنسبة 68% ان يكون اول خفض على أسعار الفائدة في حزيران المقبل، وفقاً لأداة مراقبة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

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