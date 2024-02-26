جيش الاحتلال: إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة بقطاع غزة

جيش الاحتلال: إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة بقطاع غزة
التاريخ
2/26/2024 12:08:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال عن إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أفاد مستشفى سوروكا بالنقب بأنه استقبل امس 10 إصابات من الجيش الإسرائيلي بينهم 4 في حالة خطيرة جراء المعارك في غزة.
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