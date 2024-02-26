واشنطن تعلن التوصل إلى تفاهم بشأن اتفاق هدنة محتمل في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الولايات المتحدة مساء أمس الأحد أن المحادثات متعددة الأطراف التي جرت في باريس توصلت إلى "تفاهم" حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق سراح الأسرى مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب واشنطن تايمز .
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان لشبكة (سي إن إن) "اجتمع ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس وتوصلوا إلى تفاهم بين حول الملامح الأساسية لاتفاق، لكن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض بشأن تفاصيله".
وأضاف "نأمل أن نتمكن في الأيام المقبلة من الوصول إلى نقطة يكون فيها بالفعل اتفاق متماسك ونهائي".
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