Monday, 26 February 2024 09:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية مكثفة جنوب قطاع غزة

2/26/2024 12:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في اليوم الـ 143 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والذي شهد فجر اليوم الإثنين، غارات مكثفة وقصف مدفعي عنيف استهدف مناطق جنوب القطاع.
وأفادت مصادر صحية بالقطاع، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف منزل في محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل غربي مدينة خان يونس التي شهدت
اشتباكات ضارية في محيط مستشفى ناصر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الأمل غربا.
واستشهد 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفل، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال رفح.
وكان قد استشهد 15 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الليلة الماضية.













MENAFN26022024000208011052ID1107898037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث