شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية مكثفة جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في اليوم الـ 143 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والذي شهد فجر اليوم الإثنين، غارات مكثفة وقصف مدفعي عنيف استهدف مناطق جنوب القطاع.
وأفادت مصادر صحية بالقطاع، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف منزل في محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل غربي مدينة خان يونس التي شهدت
اشتباكات ضارية في محيط مستشفى ناصر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الأمل غربا.
واستشهد 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفل، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال رفح.
وكان قد استشهد 15 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الليلة الماضية.
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