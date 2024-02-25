الهند: انفجار قوي بمصنع للألعاب النارية يخلف 14 قتيلا وجريحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 25 - 2 (كونا) -- لقي سبعة أشخاص على الأقل حفتهم وأصيب مثلهم عندما وقع انفجار قوي داخل مصنع للألعاب النارية اليوم الأحد بولاية أوتار براديش شمالي الهند.
وذكرت وكالة أنباء برس ترست الهندية نقلا عن الشرطة المحلية أن الانفجار وقع داخل مصنع للألعاب النارية في قرية بمنطقة كوشامبي بولاية أوتار براديش وأودى بحياة سبعة أشخاص وجرح سبعة آخرين.
وقال المدير العام لشرطة المنطقة بهانو باسكار إن صاحب المصنع وستة آخرين لقوا مصرعهم في الانفجار.
وذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار كان قويا لدرجة أن دويه سمع على بعد عدة كيلومترات من المصنع.
وأضافت أن النتائج الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع بسبب حريق في المواد الكيمياوية المخزنة فيه مشيرة إلى أن 10 سيارات إطفاء أرسلت إلى مكان الحادث لإخماد الحريق.
وهرعت سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار وتمكنت من إخماد النيران ونقل المصابين إلى المستشفى القريب. (النهاية)
ع ت ك / ه س ص
MENAFN25022024000071011013ID1107897958
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.