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الهند: انفجار قوي بمصنع للألعاب النارية يخلف 14 قتيلا وجريحا

2/25/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 25 - 2 (كونا) -- لقي سبعة أشخاص على الأقل حفتهم وأصيب مثلهم عندما وقع انفجار قوي داخل مصنع للألعاب النارية اليوم الأحد بولاية أوتار براديش شمالي الهند.
وذكرت وكالة أنباء برس ترست الهندية نقلا عن الشرطة المحلية أن الانفجار وقع داخل مصنع للألعاب النارية في قرية بمنطقة كوشامبي بولاية أوتار براديش وأودى بحياة سبعة أشخاص وجرح سبعة آخرين.
وقال المدير العام لشرطة المنطقة بهانو باسكار إن صاحب المصنع وستة آخرين لقوا مصرعهم في الانفجار.
وذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار كان قويا لدرجة أن دويه سمع على بعد عدة كيلومترات من المصنع.
وأضافت أن النتائج الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع بسبب حريق في المواد الكيمياوية المخزنة فيه مشيرة إلى أن 10 سيارات إطفاء أرسلت إلى مكان الحادث لإخماد الحريق.
وهرعت سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار وتمكنت من إخماد النيران ونقل المصابين إلى المستشفى القريب. (النهاية)

ع ت ك / ه س ص



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