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سفارات الكويت لدى اليونان وإندونيسيا وتايلاند تحتفل بالأعياد الوطنية

2/25/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 2 (كونا) -- احتفلت سفارات دولة الكويت لدى اليونان وإندونيسيا وتايلاند بالعيد الوطني ال 63 والذكرى 33 ليوم التحرير.
وذكرت سفارة الكويت لدى اليونان في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم الأحد أن سفير الكويت لدى اليونان منصور العليمي أقام حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية التي تصادف أيضا مرور أكثر من 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
حضر الحفل أعضاء في الحكومة اليونانية وأعضاء من السلك الدبلوماسي من الدول العربية والأوروبية.
وبهذه المناسبة رفع السفير العليمي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى الكويت حكومة وشعبا معربا عن خالص أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وفي إندونيسيا أقامت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية إندونيسيا احتفالها بالعيدالوطني ال63 وذكري يوم التحرير ال33 حضره مسؤولون من الحكومة الإندونيسية في مقدمتهم ضيفة الشرف وزيرة القوى العاملة إيدا فوزية وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإندونيسية وأعضاء البرلمان ومجلس الشورى إضافة إلى السفراء العرب والأجانب المعتمدين في جاكرتا والشخصيات الوطنية السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وذكرت السفارة في بيان ل"كونا" أنه حضر الاحتفال أيضا السلطان عبدالغني ناتادينينغرات من سلطنة شيريبون وعقليته الملكة راتو آيو ناتادينينغرات وذلك كأول حضور لهما في الاحتفالات التي تقيمها سفارات الدول الأجنبية لدى إندونيسيا.
ورفع القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة المستشار عبد الله الفضلي في هذه المناسبة إلى المقام السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات وإلى الكويت حكومة وشعبامعربا عن خالص أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للكويت وأهلها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأكد الفضلي على أهمية العلاقات الكويتية - الإندونيسية التي تشهد تميزا على جميع الأصعدة موضحا أن إندونيسيا تعد شريكا مهما للكويت في جميع المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية والتجارية والثقافية وكذلك السياحية.
وأشار إلى أن للكويت حضورا مميزا في العمل الخيري والإنساني المتواصل في عدد كبير من المدن الإندونيسية مستذكرا افتتاحه منذ أيام المرحلة الأولى لمجمع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه - التعليمي الخيري في مدينة قاروت الإندونيسية بحضور ممثلي الهيئات الخيرية الحكومية والخاصة من دولة الكويت ونظيراتها العاملة بجمهورية إندونيسيا.
من جانبها أعربت وزيرة القوى العاملة الإندونيسية إيدا فوزية عن اعتزازها وتقديرها لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين مثمنة الدور الذي تقوم به دولة الكويت في مجال العمل الخيري والإنساني في بلادها.
وفي لفتة إنسانية لاقت استحسانا كبيرا من الحضور قام القائم بالأعمال بالإنابة المستشار عبد الله الفضلي بدعوة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم إلى الاحتفال للمشاركة في فرحة الأعياد مع توفير مترجم لغة الإشارة لهم.
وفي العاصمة التايلاندية بانكوك أقامت سفارة دولة الكويت لدى مملكة تايلاند حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني ال63 وذكرى التحرير ال33ز
وذكرت سفارة الكويت لدى تايلاند في بيان لوكالة كونا أن سفير دولة الكويت لدى مملكة تايلاند محمد الفيلكاوي ألقى كلمة خلال الحفل عبر فيها عن عمق العلاقات بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى وجود رغبة صادقة لدى الطرفين لتعزيز ما وصلت اليه العلاقات الطيبة بين البلدين وتطويرها في مجالات متعددة.
وبهذه المناسبة رفع السفير الفيلكاوي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى الكويت حكومة وشعبا معربا عن خالص أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. (النهاية)

ع ا ب / ه س ص



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