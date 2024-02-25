سفارات الكويت لدى اليونان وإندونيسيا وتايلاند تحتفل بالأعياد الوطنية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 2 (كونا) -- احتفلت سفارات دولة الكويت لدى اليونان وإندونيسيا وتايلاند بالعيد الوطني ال 63 والذكرى 33 ليوم التحرير.
وذكرت سفارة الكويت لدى اليونان في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم الأحد أن سفير الكويت لدى اليونان منصور العليمي أقام حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية التي تصادف أيضا مرور أكثر من 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
حضر الحفل أعضاء في الحكومة اليونانية وأعضاء من السلك الدبلوماسي من الدول العربية والأوروبية.
وبهذه المناسبة رفع السفير العليمي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى الكويت حكومة وشعبا معربا عن خالص أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وفي إندونيسيا أقامت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية إندونيسيا احتفالها بالعيدالوطني ال63 وذكري يوم التحرير ال33 حضره مسؤولون من الحكومة الإندونيسية في مقدمتهم ضيفة الشرف وزيرة القوى العاملة إيدا فوزية وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإندونيسية وأعضاء البرلمان ومجلس الشورى إضافة إلى السفراء العرب والأجانب المعتمدين في جاكرتا والشخصيات الوطنية السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وذكرت السفارة في بيان ل"كونا" أنه حضر الاحتفال أيضا السلطان عبدالغني ناتادينينغرات من سلطنة شيريبون وعقليته الملكة راتو آيو ناتادينينغرات وذلك كأول حضور لهما في الاحتفالات التي تقيمها سفارات الدول الأجنبية لدى إندونيسيا.
ورفع القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة المستشار عبد الله الفضلي في هذه المناسبة إلى المقام السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات وإلى الكويت حكومة وشعبامعربا عن خالص أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للكويت وأهلها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأكد الفضلي على أهمية العلاقات الكويتية - الإندونيسية التي تشهد تميزا على جميع الأصعدة موضحا أن إندونيسيا تعد شريكا مهما للكويت في جميع المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية والتجارية والثقافية وكذلك السياحية.
وأشار إلى أن للكويت حضورا مميزا في العمل الخيري والإنساني المتواصل في عدد كبير من المدن الإندونيسية مستذكرا افتتاحه منذ أيام المرحلة الأولى لمجمع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه - التعليمي الخيري في مدينة قاروت الإندونيسية بحضور ممثلي الهيئات الخيرية الحكومية والخاصة من دولة الكويت ونظيراتها العاملة بجمهورية إندونيسيا.
من جانبها أعربت وزيرة القوى العاملة الإندونيسية إيدا فوزية عن اعتزازها وتقديرها لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين مثمنة الدور الذي تقوم به دولة الكويت في مجال العمل الخيري والإنساني في بلادها.
وفي لفتة إنسانية لاقت استحسانا كبيرا من الحضور قام القائم بالأعمال بالإنابة المستشار عبد الله الفضلي بدعوة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم إلى الاحتفال للمشاركة في فرحة الأعياد مع توفير مترجم لغة الإشارة لهم.
وفي العاصمة التايلاندية بانكوك أقامت سفارة دولة الكويت لدى مملكة تايلاند حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني ال63 وذكرى التحرير ال33ز
وذكرت سفارة الكويت لدى تايلاند في بيان لوكالة كونا أن سفير دولة الكويت لدى مملكة تايلاند محمد الفيلكاوي ألقى كلمة خلال الحفل عبر فيها عن عمق العلاقات بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى وجود رغبة صادقة لدى الطرفين لتعزيز ما وصلت اليه العلاقات الطيبة بين البلدين وتطويرها في مجالات متعددة.
وبهذه المناسبة رفع السفير الفيلكاوي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى الكويت حكومة وشعبا معربا عن خالص أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. (النهاية)
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