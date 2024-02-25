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الحكومة اليمنية تناقش سيناريوهات التعامل مع تسرب نفطي من سفينة هاجمها الحوثيون

2/25/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 25 - 2 (كونا) -- كلفت الحكومة اليمنية اليوم الأحد فريقا فنيا متخصصا من الهيئة العامة لحماية البيئة بالنزول لموقع السفينة (روبيمار) التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر محدثة تسربا نفطيا واسعا وسط مخاوف من غرقها بحمولة من الأسمدة الخطيرة على الحياة البحرية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماع لخلية الأزمة برئاسة وزير المياه والبيئة توفيق الشرجي لمناقشة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع السفينة التي استهدفتها ميليشيا الحوثي في 18 فبراير الجاري وتعرضت لأضرار جسيمة وتسربت إليها المياه لتشكل تهديدا بيئيا بالغ الخطورة في البحر الأحمر.
وأكد الاجتماع حرص الحكومة اليمنية على مواجهة تداعيات الاستهداف الحوثي لسفينة الشحن التي تحمل 41 طنا من أسمدة "الأمونيا" ما تسبب بحدوث تسرب نفطي على امتداد 18 ميلا في البحر الأحمر.
واستعرض الاجتماع الإمكانات المتاحة لدى الجهات الحكومية اليمنية لمواجهة الكارثة في حال غرق أو جنوح السفينة أو تسرب حمولتها إلى البحر.
وقال الشرجبي إنه تم التواصل مع الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا لطلب المساعدة العاجلة في الدعم الفني واللوجستي للتخلص من الكارثة البيئية الوشيكة في حال غرق السفينة أو تسرب كميات من المواد المحملة على متنها.
وأضاف بأنه تم التواصل من قِبل نقطة الاتصال في الهيئة العامة للشؤون البحرية بدولة (بليز) التي ترفع السفينة علمها لاستدعاء مالكها والعمل على قطرها خارج المياه الإقليمية اليمنية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية البيئة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد أن خلية إدارة الأزمة ستبقى في انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات.
وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أكدت أمس أن المياه تتسرب إلى سفينة البضائع "روبيمار" المحملة بالأسمدة التي استهدفتها ميليشيات الحوثي في 18 فبراير الماضي ما تسبب بظهور بقعة زيت بطول 18 ميلا. (النهاية)

س ن ص / ه س ص



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