الحكومة اليمنية تناقش سيناريوهات التعامل مع تسرب نفطي من سفينة هاجمها الحوثيون

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 25 - 2 (كونا) -- كلفت الحكومة اليمنية اليوم الأحد فريقا فنيا متخصصا من الهيئة العامة لحماية البيئة بالنزول لموقع السفينة (روبيمار) التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر محدثة تسربا نفطيا واسعا وسط مخاوف من غرقها بحمولة من الأسمدة الخطيرة على الحياة البحرية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماع لخلية الأزمة برئاسة وزير المياه والبيئة توفيق الشرجي لمناقشة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع السفينة التي استهدفتها ميليشيا الحوثي في 18 فبراير الجاري وتعرضت لأضرار جسيمة وتسربت إليها المياه لتشكل تهديدا بيئيا بالغ الخطورة في البحر الأحمر.
وأكد الاجتماع حرص الحكومة اليمنية على مواجهة تداعيات الاستهداف الحوثي لسفينة الشحن التي تحمل 41 طنا من أسمدة "الأمونيا" ما تسبب بحدوث تسرب نفطي على امتداد 18 ميلا في البحر الأحمر.
واستعرض الاجتماع الإمكانات المتاحة لدى الجهات الحكومية اليمنية لمواجهة الكارثة في حال غرق أو جنوح السفينة أو تسرب حمولتها إلى البحر.
وقال الشرجبي إنه تم التواصل مع الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا لطلب المساعدة العاجلة في الدعم الفني واللوجستي للتخلص من الكارثة البيئية الوشيكة في حال غرق السفينة أو تسرب كميات من المواد المحملة على متنها.
وأضاف بأنه تم التواصل من قِبل نقطة الاتصال في الهيئة العامة للشؤون البحرية بدولة (بليز) التي ترفع السفينة علمها لاستدعاء مالكها والعمل على قطرها خارج المياه الإقليمية اليمنية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية البيئة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد أن خلية إدارة الأزمة ستبقى في انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات.
وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أكدت أمس أن المياه تتسرب إلى سفينة البضائع "روبيمار" المحملة بالأسمدة التي استهدفتها ميليشيات الحوثي في 18 فبراير الماضي ما تسبب بظهور بقعة زيت بطول 18 ميلا. (النهاية)
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