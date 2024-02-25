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مصر تدعو الولايات المتحدة إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان على غزة

2/25/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 2 (كونا) -- دعا مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأمريكية السفير حازم فهمي اليوم الأحد الولايات المتحدة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على قطاع غزة محذرا من خطورة انعكاسات هذا العدوان الأمن الإقليمي عموما والأمن القومي المصري خصوصا.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء مساعد وزير الخارجية المصري في القاهرة بنائب مساعد الرئيس الأمريكي ومدير مكتب مستشار الأمن القومي كرتس ريد.
وأعرب فهمي عن أسف مصر البالغ لاستخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة في مجلس الأمن مبرزا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية وآثارها الإنسانية.
وشدد على أهمية التوصل الفوري لوقف إطلاق النار في غزة خاصة بعد مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني مؤكدا ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل كامل وعدم التعامل مع قضايا حقوق الإنسان من خلال المعايير المزدوجة.
ودعا فهمى إلى ضرورة ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي الذي يعرقل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مؤكدا أهمية دعم النظام الدولي المبنى على القواعد الانسانية وحقوق الانسان.
ونبه الى خطورة التحديات التي باتت تواجه الأمن القومي المصري والتطورات الجيوسياسية الاقليمية وتداعياتها على مصر ومنطقة الشرق الأوسط مستعرضا جهود بلاده للتعامل مع تلك التحديات. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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