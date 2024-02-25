مصر تدعو الولايات المتحدة إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 2 (كونا) -- دعا مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأمريكية السفير حازم فهمي اليوم الأحد الولايات المتحدة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على قطاع غزة محذرا من خطورة انعكاسات هذا العدوان الأمن الإقليمي عموما والأمن القومي المصري خصوصا.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء مساعد وزير الخارجية المصري في القاهرة بنائب مساعد الرئيس الأمريكي ومدير مكتب مستشار الأمن القومي كرتس ريد.
وأعرب فهمي عن أسف مصر البالغ لاستخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة في مجلس الأمن مبرزا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية وآثارها الإنسانية.
وشدد على أهمية التوصل الفوري لوقف إطلاق النار في غزة خاصة بعد مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني مؤكدا ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل كامل وعدم التعامل مع قضايا حقوق الإنسان من خلال المعايير المزدوجة.
ودعا فهمى إلى ضرورة ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي الذي يعرقل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مؤكدا أهمية دعم النظام الدولي المبنى على القواعد الانسانية وحقوق الانسان.
ونبه الى خطورة التحديات التي باتت تواجه الأمن القومي المصري والتطورات الجيوسياسية الاقليمية وتداعياتها على مصر ومنطقة الشرق الأوسط مستعرضا جهود بلاده للتعامل مع تلك التحديات. (النهاية)
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