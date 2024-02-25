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لبنان: مقتل 3 من المقاومة واستهداف تجمعات الاحتلال في المستوطنات

2/25/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 25 - 2 (كونا) -- أعلنت المقاومة اللبنانية في بيانات متفرقة نقلتها وسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد مقتل ثلاثة من عناصرها في مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في جنوبي لبنان.
واضافت المقاومة في بياناتها أن عناصرها استهدفوا ثكنتي (زبدين) و(هونين) في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة بصاروخي (فلق 1) وحققوا فيهما إصابة مباشرة.
وذكرت أيضا أنها استهدفت مرابض ‏مدفعية جيش الاحتلال وانتشار جنوده جنوب مستوطنة (كريات شمونة) وتجمعات لجنود الاحتلال في محيط ثكنة (راميم) وفي مستوطنتي (المالكية ) و(المنارة) بالأسلحة الصاروخية والمدفعية‏ وحققت فيها اصابات مباشرة.
من جهة اخرى قالت وسائل الاعلام اللبنانية إن مدفعية جيش الاحتلال استهدفت بالقذائف أطراف بلدات (حولا) و(مركبا) ومنطقة (شميس) في أطراف بلدة (كفرشوبا) وجباتة بلدة (عيتا الشعب).
واستهدف جبش الاحتلال برشقات غزيرة من رشاشاته الثقيلة بلدة (كفركلا ) المحاذية للشريط الحدودي.
يذكر أن مناطق جنوبي لبنان والحدود مع الاراضي الفلسطينية المحتلة تشهد مواجهات عسكرية متواصلة بشكل يومي بين قوات الاحتلال والمقاومة في لبنان بعد انطلاق عملية طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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