لبنان: مقتل 3 من المقاومة واستهداف تجمعات الاحتلال في المستوطنات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 25 - 2 (كونا) -- أعلنت المقاومة اللبنانية في بيانات متفرقة نقلتها وسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد مقتل ثلاثة من عناصرها في مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في جنوبي لبنان.
واضافت المقاومة في بياناتها أن عناصرها استهدفوا ثكنتي (زبدين) و(هونين) في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة بصاروخي (فلق 1) وحققوا فيهما إصابة مباشرة.
وذكرت أيضا أنها استهدفت مرابض مدفعية جيش الاحتلال وانتشار جنوده جنوب مستوطنة (كريات شمونة) وتجمعات لجنود الاحتلال في محيط ثكنة (راميم) وفي مستوطنتي (المالكية ) و(المنارة) بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققت فيها اصابات مباشرة.
من جهة اخرى قالت وسائل الاعلام اللبنانية إن مدفعية جيش الاحتلال استهدفت بالقذائف أطراف بلدات (حولا) و(مركبا) ومنطقة (شميس) في أطراف بلدة (كفرشوبا) وجباتة بلدة (عيتا الشعب).
واستهدف جبش الاحتلال برشقات غزيرة من رشاشاته الثقيلة بلدة (كفركلا ) المحاذية للشريط الحدودي.
يذكر أن مناطق جنوبي لبنان والحدود مع الاراضي الفلسطينية المحتلة تشهد مواجهات عسكرية متواصلة بشكل يومي بين قوات الاحتلال والمقاومة في لبنان بعد انطلاق عملية طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الماضي. (النهاية)
ك ب ش / ه س ص
MENAFN25022024000071011013ID1107897953
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.