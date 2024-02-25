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الإيكواس ترفع عقوباتها كليا عن غينيا وجزئيا عن مالي

2/25/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 25 - 2 (كونا) -- أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم الأحد رفع عقوباتها المفروضة على غينيا كوناكري وجزء من العقوبات التي كانت تفرضها على مالي وذلك بعد يوم من قرارها رفعا جزئيا للعقوبات عن النيجر.
وأوضح بيان للمنظمة غرب الإفريقية أن الإيكواس قررت رفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا وأيضا القيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
ولم يذكر البيان أي قرارات بخصوص بوركينا فاسو وهي إحدى دول المنطقة الأربع التي تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضا لعقوبات الإيكواس.
وكانت المنظمة الإقليمية قد عقدت أمس السبت قمة استثنائية جديدة بالعاصمة النيجيرية أبوجا لبحث السياسة والسلم والأمن في جمهورية النيجر فضلا عن التطورات الأخيرة في المنطقة.
ولم يعلن عن رفع العقوبات عن غينيا ومالي خلال البيان الختامي للقمة الذي تلاه رئيس مفوضية الإيكواس عمر علي توراي في وقت متأخر السبت واكتفى بالتركيز على رفع جزء من العقوبات على النيجر.
وحظرت الإيكواس معاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها بعد عام من وصول العقيد مامادي دومبويا إلى السلطة بعد إطاحته بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021.
أما فيما يخص مالي التي شهدت انقلابين عامي 2020 و2021 فقد فرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها في يوليو 2022 عندما أعلن المجلس العسكري الحاكم جدولا زمنيا لعملية الانتقال السياسيز
ويمثل رفع العقوبات خطوة تعكس مسعى المنظمة إلى فتح حوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة بعدما أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عزمها الانسحاب من (إيكواس). (النهاية)

م ر / ه س ص




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