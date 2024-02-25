الإيكواس ترفع عقوباتها كليا عن غينيا وجزئيا عن مالي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 25 - 2 (كونا) -- أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم الأحد رفع عقوباتها المفروضة على غينيا كوناكري وجزء من العقوبات التي كانت تفرضها على مالي وذلك بعد يوم من قرارها رفعا جزئيا للعقوبات عن النيجر.
وأوضح بيان للمنظمة غرب الإفريقية أن الإيكواس قررت رفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا وأيضا القيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
ولم يذكر البيان أي قرارات بخصوص بوركينا فاسو وهي إحدى دول المنطقة الأربع التي تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضا لعقوبات الإيكواس.
وكانت المنظمة الإقليمية قد عقدت أمس السبت قمة استثنائية جديدة بالعاصمة النيجيرية أبوجا لبحث السياسة والسلم والأمن في جمهورية النيجر فضلا عن التطورات الأخيرة في المنطقة.
ولم يعلن عن رفع العقوبات عن غينيا ومالي خلال البيان الختامي للقمة الذي تلاه رئيس مفوضية الإيكواس عمر علي توراي في وقت متأخر السبت واكتفى بالتركيز على رفع جزء من العقوبات على النيجر.
وحظرت الإيكواس معاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها بعد عام من وصول العقيد مامادي دومبويا إلى السلطة بعد إطاحته بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021.
أما فيما يخص مالي التي شهدت انقلابين عامي 2020 و2021 فقد فرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها في يوليو 2022 عندما أعلن المجلس العسكري الحاكم جدولا زمنيا لعملية الانتقال السياسيز
ويمثل رفع العقوبات خطوة تعكس مسعى المنظمة إلى فتح حوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة بعدما أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عزمها الانسحاب من (إيكواس). (النهاية)
م ر / ه س ص
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