الدوري الألماني: هزيمة دورتموند أمام هوفنهايم بثلاثة أهداف لهدفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 25 - 2 (كونا) -- تلقى الفريق الألماني بوروسيا دورتموند اليوم الأحد خسارته الأولى هذا العام بسقوطه على أرضه أمام ضيفه هوفنهايم بثلاثة اهداف لهدفين في ختام منافسات المرحلة ال23 في الدوري الالماني لكرة القدم.
وتأخر دورتموند في الدقيقة الثانية بهدف سجله إيلاس بيبو قبل أن يدرك دونيل مالن التعادل ل دورتموند في الدقيقة ال21 ويتقدم بعد أربع دقائق الهدف الثاني عبر نيكو شلوتيربك.
ورد هوفنهايم بعد دقائق من بداية الشوط الثاني بهدفي ماكسيميليان باير في الدقائق ال61 وال64.
وفي منافسات أخرى تعادل شتوتغارت على أرضه أمام كولونيا سلبا وكذلك تعادل أينتراخت فرانكفورت مع فولفسبورغ بهدفين لمثلهما. (النهاية)
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