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الدوري الألماني: هزيمة دورتموند أمام هوفنهايم بثلاثة أهداف لهدفين

2/25/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 25 - 2 (كونا) -- تلقى الفريق الألماني بوروسيا دورتموند اليوم الأحد خسارته الأولى هذا العام بسقوطه على أرضه أمام ضيفه هوفنهايم بثلاثة اهداف لهدفين في ختام منافسات المرحلة ال23 في الدوري الالماني لكرة القدم.
وتأخر دورتموند في الدقيقة الثانية بهدف سجله إيلاس بيبو قبل أن يدرك دونيل مالن التعادل ل دورتموند في الدقيقة ال21 ويتقدم بعد أربع دقائق الهدف الثاني عبر نيكو شلوتيربك.
ورد هوفنهايم بعد دقائق من بداية الشوط الثاني بهدفي ماكسيميليان باير في الدقائق ال61 وال64.
وفي منافسات أخرى تعادل شتوتغارت على أرضه أمام كولونيا سلبا وكذلك تعادل أينتراخت فرانكفورت مع فولفسبورغ بهدفين لمثلهما. (النهاية)

ع ن ج / ه س ص



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