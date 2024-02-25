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الدوري الفرنسي: التعادل الايجابي يحسم لقاء المتصدر باريس سان جيرمان و رين

2/25/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 25 - 2 (كونا) -- حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله مباراة المتصدر باريس سان جيرمان و رين في استاد (بارك دي برانس) اليوم الأحد ضمن الجولة 23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم فريق رين بهدف سدده لاعب الهجوم أمين غويري بمساعدة ديسير دو في الدقيقة ال33 من عمر المباراه.
واستطاع الباريسي سان جيرمان أن يعزز موقفه ويحرز هدف التعادل سدده اللاعب جونزالو راموس من ضربة جزاء في أعلى يمين المرمى في الدقائق الاخيرة من وقت بدل الضائع قبل نهاية المباراة.
وبهذه النتيجة يستقر باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 54 نقطة بينما يقع فريق رين في المركز السابع برصيد 35 نقطة. (النهاية)

م ع / ه س ص



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