موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3139428 أبو ظبي - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ونائبه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد يهنئان دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالاتها بأعيادها الوطنية.
3139443 المنامة - مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد يؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط البحرين والكويت على مستوى القيادتين والشعبين "وأنهما دولة واحدة بكل ما تحمل الكلمة من معان".
3139472 الدوحة - مركز التصميم الكويتي يشارك برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبالتعاون مع مؤسسة "خليجسك" الثقافية في معرض "دوحة التصميم 2024" (بينالي) في قطر.
3139452 إسطنبول - وزراء الإعلام في دول منظمة التعاون الإسلامي يدعون العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
3139448 نيودلهي - وزارة الدفاع الهندية تعلن بدء تدريب عسكري بين الهند واليابان لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
3139484 نيودلهي - مقتل سبعة أشخاص وإصابة مثلهم بانفجار قوي وقع في مصنع للألعاب النارية بولاية أوتاربراديش شمالي الهند. (النهاية)
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