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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

2/25/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA))

3139428 أبو ظبي - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ونائبه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد يهنئان دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالاتها بأعيادها الوطنية.







3139443 المنامة - مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد يؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط البحرين والكويت على مستوى القيادتين والشعبين "وأنهما دولة واحدة بكل ما تحمل الكلمة من معان".







3139472 الدوحة - مركز التصميم الكويتي يشارك برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبالتعاون مع مؤسسة "خليجسك" الثقافية في معرض "دوحة التصميم 2024" (بينالي) في قطر.







3139452 إسطنبول - وزراء الإعلام في دول منظمة التعاون الإسلامي يدعون العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.








3139448 نيودلهي - وزارة الدفاع الهندية تعلن بدء تدريب عسكري بين الهند واليابان لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.






3139484 نيودلهي - مقتل سبعة أشخاص وإصابة مثلهم بانفجار قوي وقع في مصنع للألعاب النارية بولاية أوتاربراديش شمالي الهند. (النهاية)


ه س ص




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