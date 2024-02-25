واشنطن تعلن التوصل إلى تفاهم بشأن اتفاق هدنة محتمل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 26 شباط (بترا)- أعلنت الولايات المتحدة مساء أمس الأحد أن المحادثات متعددة الأطراف التي جرت في باريس توصلت إلى "تفاهم" حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق سراح الأسرى مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب واشنطن تايمز .

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان لشبكة (سي إن إن) "اجتمع ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس وتوصلوا إلى تفاهم بين حول الملامح الأساسية لاتفاق، لكن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض بشأن تفاصيله".

وأضاف "نأمل أن نتمكن في الأيام المقبلة من الوصول إلى نقطة يكون فيها بالفعل اتفاق متماسك ونهائي".

--(بترا)

ب خ/ ف ج

26/02/2024 06:22:57

