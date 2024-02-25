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أجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة

2/25/2024 11:29:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)-ترتفع درجات الحرارة اليوم الاثنين، قليلاً لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، قد يصحبها الرعد أحياناً، كما يحتمل أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية زخات من المطر ولفترة قصيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتكون الأجواء الأربعاء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وترتفع درجات الحرارة قليلاً الخميس، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 6 وفي مرتفعات الشراة 16 - 5, وفي مناطق البادية 20 - 8، وفي مناطق السهول 19 - 9, وفي الأغوار الشمالية 24 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 14، وفي البحر الميت 25 - 14، وفي خليج العقبة 27 - 15 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ف ج
26/02/2024 06:17:12

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