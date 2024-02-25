أجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)-ترتفع درجات الحرارة اليوم الاثنين، قليلاً لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، قد يصحبها الرعد أحياناً، كما يحتمل أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية زخات من المطر ولفترة قصيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتكون الأجواء الأربعاء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وترتفع درجات الحرارة قليلاً الخميس، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 6 وفي مرتفعات الشراة 16 - 5, وفي مناطق البادية 20 - 8، وفي مناطق السهول 19 - 9, وفي الأغوار الشمالية 24 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 14، وفي البحر الميت 25 - 14، وفي خليج العقبة 27 - 15 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ف ج
26/02/2024 06:17:12
MENAFN25022024000117011021ID1107897947
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