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الحوثيون يستهدفون ناقلة نفطية وسفنا عسكرية أميركية في خليج عدن والبحر الأحمر

2/25/2024 11:27:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الحوثيون في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة نفطية أميركية في خليج عدن وسفن حربية أميركية في البحر الأحمر غربي اليمن.

وقال الحوثيون انهم استهدفوا السفينة النفطية الاميركية (TORM THOR) في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.
وأضافوا أنهم قاموا ايضا باستهداف عدد من السفن الأميركية الحربية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.

في المقابل، قالت القوات الأميركية إنها أحبطت هجوما للحوثيين على سفينة نفط في خليج عدن.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية على منصة (اكس))أن سفينة ((يو إس إس ميسون - دي دي جي 87) أسقطت مساء السبت صاروخا

باليستيا مضادا للسفن تم إطلاقه نحو خليج عدن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأشارت إلى أنه من المحتمل أن الصاروخ استهدف سفينة (MV Torm Thor) وهي ناقلة كيماويات/ نفط أميركية وترفع علم الولايات المتحدة، ولم تصب أي من السفينتين بأي أضرار كما لم تقع أي إصابات.

MENAFN25022024000130011022ID1107897916

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