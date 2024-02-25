الحوثيون يستهدفون ناقلة نفطية وسفنا عسكرية أميركية في خليج عدن والبحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الحوثيون في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة نفطية أميركية في خليج عدن وسفن حربية أميركية في البحر الأحمر غربي اليمن.
وقال الحوثيون انهم استهدفوا السفينة النفطية الاميركية (TORM THOR) في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.
وأضافوا أنهم قاموا ايضا باستهداف عدد من السفن الأميركية الحربية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.
في المقابل، قالت القوات الأميركية إنها أحبطت هجوما للحوثيين على سفينة نفط في خليج عدن.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية على منصة (اكس))أن سفينة ((يو إس إس ميسون - دي دي جي 87) أسقطت مساء السبت صاروخا
باليستيا مضادا للسفن تم إطلاقه نحو خليج عدن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأشارت إلى أنه من المحتمل أن الصاروخ استهدف سفينة (MV Torm Thor) وهي ناقلة كيماويات/ نفط أميركية وترفع علم الولايات المتحدة، ولم تصب أي من السفينتين بأي أضرار كما لم تقع أي إصابات.
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