الملا: نهنئ قيادتنا وشعبنا بيومي الكويت وستبقى أيادي الخير الكويتية ممدودة لإغاثة المحتاجين

MENAFN - Al-Anbaa) توجه رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة الخيرية الكويتية د.أحمد صباح الملا بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح وإلى جميع أبناء شعبنا الكويتي الوفي بمناسبة "الاستقلال الـ63 والتحرير الـ33"، باسمه واسم مجلس إدارة الجمعية، داعين الله تعالى أن يديم على كويتنا العزيزة نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

وأكد د.الملا أهمية مثل هذه المناسبات الوطنية في استذكار ما ننعم به من نعم ومن خير بفضل الله تعالى، ثم حكمة قيادتنا ووعي أبناء شعبنا منذ تأسيس الكويت وحرص الآباء والأجداد على الوحدة الوطنية ومصلحة البلاد في جميع الظروف والأوقات فحافظوا على الكويت عزيزة شامخة، واستطاع أبناء الكويت أن يجسدوا أروع ملاحم التضحية والفداء منذ الاستقلال، وهذا الأمر تجلى خلال تلاحمهم ووقوفهم صفاً واحداً خلف قيادتهم خلال فترة الغزو الغاشم حتى تحقق التحرير بفضل الله تعالى ثم صمود أهلنا وتضحيات شهدائنا ووقوف الأشقاء والأصدقاء في العالم إلى جانب الحق الكويتي.

وأوضح د.الملا أن الكويت كانت وستبقى منارة للعمل الخيري وشعلة للعطاء في الوقوف إلى جانب المحتاجين الذين تتعرض بلادهم للأزمات والحروب والكوارث في أرجاء العالم، لأن أبناء الكويت جبلوا على فعل الخير والبذل في سبيل مساعدة الآخرين وهذا ما توارثوه أباً عن جد فوصلت أيادي الخير الكويتية إلى مختلف بقاع العالم في جميع مجالات العمل الخيري والإنساني بفضل الله ثم توجيهات قيادتنا الحكيمة وبذل الخيّرين من أبناء الكويت ومحسنيها، داعياً الله أن يديم على بلادنا وشعبنا الخير والأمان.