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فوائد فنية لـشباب اليد في المعسكر التدريبي بالسعودية

2/25/2024 11:27:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- اختتم المنتخب الوطني للشباب بكرة اليد معسكره التدريبي الذي أقامه في مدينة الدمام السعودية، وشهد مشاركته في البطولة الودية الدولية، التي شارك فيها إلى جانب المنتخب الوطني منتخبي السعودية والكويت، والذي يأتي ضمن برنامجه الفني التحضيري الذي يسبق مشاركته في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، ولعل أبرزها البطولة الآسيوية التي يستضيفها الاتحاد السعودي خلال الفترة من 19 ولغاية 30 تموز (يوليو) المقبل، وتقام لقاءاتها كافة، في مدينة الدمام.
وترأس وفد المنتخب الوطني في معسكره في الدمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد محمود باغي، وضم كلا من: المدير الفني محمد عبدالرحمن، ومساعده محمد طه، والإداري نادر منير، والمعالج شادي السكران، ومحلل الأداء عبدالهادي العتيق، إضافة إلى اللاعبين علي جعارة وأحمد شاهر وقصي أحمد وأحمد العطابي وخليل العطابي وورد حرافشه وأحمد المنسي ويوسف حمور وحمزه عبيدات وياسين حليمه وسفيان وأبو رمان وتامر الظواهره وأحمد سمير وسيف أمجد وهاني معتصم.
ويسجل للاتحاد الأردني النهج الجديد الذي بدأ في اتباعه، والذي يتضمن المشاركة في البطولات الودية الخارجية، والتي تكون غالبا ذات الطابع التنافسي القوي، وهي ما يسعى الجهاز الفني إلى الاستفادة منها قبل الدخول في البطولات الرسمية المقبلة.
وحقق المنتخب الوطني للشباب الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة 27-25، وخسر أمام المنتخب الكويتي 17-23، ما يدل على ارتفاع المستوى الفني للفريق، في الوقت الذي يحتاج فيه الفريق إلى المزيد مثل هذه المباريات القوية، خصوصا أمام الفرق المتميزة، والتي تشارك باستمرار في البطولات الرسمية. وينتظر أن يخوض المنتخب الوطني العديد من المباريات الودية قبل حلول الموعد الرسمي للبطولة الآسيوية، التي تعتبر تأهيلية لبطولة العالم المقبلة، إضافة إلى مشاركته في البطولة العربية المقرر أن تقام في المغرب مطلع شهر نيسان (أبريل) المقبل.
وكان الاتحاد الأردني، حدد البرنامج الكامل الذي يخص المنتخب الوطني للشباب، في الوقت الذي شدد فيه على أهمية إعداده بالصورة المثالية حتى يكون جاهزا للمشاركة في البطولة الآسيوية المقبلة، والتركيز عليه في تمثيل المنتخب الوطني للرجال في البطولة الآسيوية التي تقام مطلع العام 2026، وستتكون قائمة منتخب الرجال من اللاعبين الشباب والناشئين.

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