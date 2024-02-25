مع اقتراب الشهر الفضيل.. كيف تزيد وزنك في رمضان؟

MENAFN - Alghad Newspaper)كيف أزيد وزني في رمضان؟قبل التعرف على إجابة كيف أزيد وزني في رمضان؟ يجب إدراك أن التقييم الطبي الصحيح لوزن يعتمد على قياس كتلة الجسم، وقد عرفت منظمة الصحة العالمية درجات السمنة والنحافة اعتمادًا على مؤشر كتلة الجسم (BMI)، ويُمكنك حسابه من خلال حاسبة مؤشر كتلة الجسم.إذا نتج من مؤشر كتلة الجسم أنك تُعاني من النحافة، وتحتاج إلى المزيد من الكيلوغرامات، فإن إجابة سؤال كيف أزيد وزني في رمضان؟ تمثلت باتباع نمط حياة صحي خلال أيام الصيام، وتبني بعض النصائح الآتية:1. تناول وجبات منتظمة









احرص دومًا على التخطيط لوجبات منتظمة خلال الفترة الزمنية ما بين الفطور والسحور، أي تناول وجبات صغيرة مُتقاربة قدر الإمكان كل 3 ساعات.



2. لا تتنازل عن وجبة السحور







العديد من الأشخاص يمتنعون عن تناول هذه الوجبة لأسباب مختلفة، ويُعد ذلك من العادات السيئة، والتي تُؤثر على الصحة سلبًا، والتي لا تُمكنك من الحصول على زيادة الوزن أيضًا.



يجب أن تحتوي وجبة السحور على كل من الآتي، لكي تكون صحية ومتوازنة:



نوع من البروتينات، مثل: الأجبان الدسمة 5% أو بيضة مع الخبز المصنوع من طحين قمح كامل.



القليل من الدهون الصحية، مثل: زيت الزيتون، والزيتون، والأفوكادو أو الطحين.

الكثير من الخضروات.



أما الأشخاص الذين يستصعبون تناول وجبة كهذه، فيُمكنهم تناول الحليب مع الشوفان أو حبوب الصباح ونوع من الفواكه، حيث أن مثل هذه الوجبة هي وجبة خفيفة ولا تستغرق أكثر من عدة دقائق.



3. زد الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية

أحد أبرز إجابات سؤال كيف أزيد وزني في رمضان؟ هي زيادة الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارة خلال وقت الإفطار، فزيادة السعرات الحرارية في الجسم تزيد من الوزن.



4. ركز على أطعمة معينة

احرص على إضافة الأطعمة التي تُساعد على زيادة الوزن إلى البرنامج الغذائي الرمضاني، مثل:



العسل.

المايونيز.

الزبدة.

القشطة.

الكريمة.

الفاكهة المجففة.

صلصات الطعام.

الأجبان الدسمة.

المكسرات، مثل: الفستق، والكاشيو، واللوز.

كأس حليب ممزوج مع موزة كبيرة وكرتان من البوظة.



5. انتبه إلى أوقات تناول الطعام

انتبه إلى أوقات الطعام أحد إجابات سؤال كيف أزيد وزني في رمضان؟ حيث عليك الحفاظ على مدة زمنية مُحددة بين تناول الطعام وبين شرب السوائل خلال وجبتي الإفطار والسحور.



6. نوع وجباتك

زيادة الوزن لا تعني أن عليك تناول الحلويات والمشروبات المحلاة فقط، بل من المهم الاعتماد على التنويع من جميع المجموعات الغذائية، وخاصةً في وجبتي الإفطار والسحور.



7. مارس النشاط البدني

النشاط البدني له تأثير على زيادة الوزن عن طريق بناء كتلة العضل، وهذه الزيادة في الوزن تُعد صحية على عكس زيادة الدهون، لذا عليك التركيز على تمارين القوة التي تُساعدك في زيادة كتلة العضلات.



8. راقب وزنك

من المهم مراقبة وزنك خلال أيام الصيام، بحيث لا ينخفض أكثر من اللازم، وإذا حصل ذلك يُنصح باستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية.



من المهم في حالات معينة استشارة أخصائي تغذية قبل صيام رمضان لتقييم السعرات الحرارية وملاءمة خطة غذائية يومية خلال أيام الشهر الكريم.



معدل كتلة الجسم

ذُكر سابقًا أن عليك قبل البحث عن إجابة سؤال كيف أزيد وزني في رمضان؟ عليك التأكد من أنك حقًا تُعاني النحافة، وذلك يتم من خلال احتساب معدل كتلة الجسم باتباع المعادلة الحسابية الآتية:



معدل كتلة الجسم = الوزن (كيلوغرام) / (الطول بالمتر) 2، وفي ما يأتي جدول لتوضيح النتائج:











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