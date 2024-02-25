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عليوي: شغوف بالتكنولوجيا يسعى لدراسة وربط الطب بالابتكار

2/25/2024 11:27:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان – "اكشتفت ولعي بالتكنولوجيا في سن مبكرة، فكنت أتعامل مع الأجهزة بحب وتركيز شديدين، ولم تكن هذه الأجهزة في يدي لمجرد التسلية وقضاء أوقات الفراغ، بل كان يقودني الفضول للتعرف على مختلف تفاصيلها"؛ هكذا بدأ حمزة عليوي "14 عاما" حديثه.
بدأ رحلته في عالم الروبوت والذكاء الاصطناعي قبل ثلاث سنوات، وتحديدا في فترة جائحة كورونا والتعليم عن بعد، إذ أصبح التعامل مع العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبواسطة الانترنت أكثر من أي وقت مضى.
يقول عليوي في حديثه مع "الغد" بأن والدته أرشدته للانضمام إلى برامج مركز زها الثقافي التي تم طرحها عبر تقنية الزوم، لتعليم البرمجة وتصميم الروبوت الآلي، وكانت أولى معرفته في هذا المجال الواسع والمتوقع سيطرته مستقبلا.
وبدأ عليوي بتطوير ذاته من خلال عدد من الدورات في مجال البرمجة، إضافة إلى دورات في اللغة الإنجليزية، الأمر الذي أهله إلى الاشتراك في عدة مسابقات، أولها MAKE X روبوتكس الوطنية، مع فريق متميز ممثلين عن مركز زها باب الواد، ضمن فريق روبوتي ROBOTEYE المكون من 6 مشاركين، فحققوا الفوز كفريق، بجائزة أفضل تصميم برمجي.
ويضيف "بشكل متسلسل حققت الفوز بجائزة الحكام في البطولة العالمية، أكبر مسابقة AI CODING، "برمجة الذكاء الاصطناعي" عبر الإنترنت والتي نظمتها شركة STEMPEDIA العالمية ضمن مسابقة CODEAVOUR 2021 INTERNATIONAL بالتعاون مع شركة روبوتنا حيث وجدت هذه الشركة أن أدائي استثنائي، ما أهلني للحصول على هذه المشاركة كمشروع فردي بالكامل".
وبعد العمل على مشروعه وبرمجته من خلال عمله الفردي، حصل على منحة دراسية في مدرسة خاصة، ليشترك بعدها مع مركز زها باب الواد، في مسابقة MAKE X روبوتكس الوطنية الثانية، ليتابع بعدها الشغف ويسعى لصعود درجات حلمه من دون كسل.
ويضيف عليوي، أنه شارك في مسابقة مهرجان التحدي الدولي CODEAVOUR 22 بمشاركة أخيه عبد الغني، ليحققا معا الفوز بـ TOP TEN على مستوى المملكة، من أصل 1000 مشروع، فيما يترشح اليوم، للمشاركة في أكبر مسابقة على مستوى مدارس المملكة "تحدي الرقميات الأردني" والذي أطلقته مدارس المدار الدولية.
ويستذكر عليوي الذي يدرس في الصف الثامن، تجربته الأولى، التي كانت من خلال دورة مع المهندس والمدرب محمد خير العبادي، بدعم من مدير مركز زها باب الواد، المهندس مازن السعود، ووجود عدد من المتدربين بأعمار تتراوح بين "9-12 عاما".
في هذه الدورة حسب عليوي اكتشف شغفه وحبه لهذا العالم، عبر محاضرات الزوم، ومن ثم تم اختياره ضمن ستة مشاركين من أصل أربعين طالبا وطالبة لبدء الحضور الوجاهي العملي.
خلال تلك الفترة يؤكد عليوي، أنه خضع لعدد من الدورات التي هيئته لمجموعة من من المشاركات في مسابقات محلية وطنية وعالمية، مبينا أن تجربته الأولى كانت "برمجة سكراتش، وتصميم الروبوت الآلي". ويكمل عليوي، من ثم تلتها عدد من الدورات الأونلاين، ضمن معسكر تدريبي لبرمجة باستخدام برنامج بيكتوبلوكس (BICTOBLOX) مع شركة STEMPEDIA بترشيح اسمه، وتمثيل مركز زها ومنحة من شركة روبوتنا"، مشيرا إلى أنه أحب الانغماس بعدها في الجيل التالي من AI والمفاهيم التكنولوجية.
وبالحديث عن محتوى مشاريعه وأفكارها، يقول عليوي "كانت فكرة مشروعي الذي حققت فيه الفوز العالمي الأول، تطبيق ضد العنف UNTI VIOOLENC، وهو عبارة عن تطبيق يمكن تحميله على أي جهاز ذكي له مؤشر أو عداد للكلمات أو نبرات الصوت الحادة، موصول عبر السحابة الإلكترونية، مع لوح افتراضي "داشبورد" لدى الجهات الأمنية، فإذا زادت الكلمات البذيئة عن عدد معين، يرتفع المؤشر لدى الأمن، حتى يتدخلوا في الوقت المناسب قبل حدوث جرائم العنف، مؤكدا أن هذا التطبيق يساعد على الحد من هذه الجرائم إلى حد كبير".
أما المشروع الثاني، وهو عالمي بحسب عليوي، كان البحث عن ضحايا الزلزال TRAICING، إذ يملك هذا التطبيق واجهتين، الأولى بواسطة المستخدم العام، والثانية للدفاع المدني في أماكن الكوارث أو الزلازل، إذ يصور المنقذ الضحية مع رسالة صوتية يوضح حالته (حيا أو ميتا)، ويقدم المستخدم صورة لشخص ما، فإذا تم التطابق يعطي البرنامج وضع حالته حيا أو ميتا أو مكان وجوده.
ويضيف، إذا لم يتم التطابق يعطي التطبيق رسالة أنه ما يزال البحث جاريا، ويسهل هذا التطبيق على أي شخص في أي مكان في العالم معرفة أحوال ذويهم في الأماكن المنكوبة.
ويشير عليوي، إلى أن غالبية مشاركاته كانت لأعمار تتراوح بين (6-16 عاما)، لتشجيع اليافعين، وتوسيع مداركهم لاستغلال التكنولوجيا في ما هو مفيد بدلا من ضياع الوقت سدى على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويؤكد عليوي، تكريمه في هذه النجاحات التي حققها، تحت رعاية وحضور وزير الشباب الدكتور محمد النابلسي، والنائب ضرار الحراسيس، ومديرة مركز زها الثقافي رانيا صبيح ومن أمانة عمان الكبرى قمر النابلسي.
ويرى عليوي نفسه متعمقا أكثر في مجال التكنولوجيا، ودراسة الأمن السيبراني والقرصنة الأخلاقية. وعن مستقبله، يتمنى دراسة الطب، باختصاص قلب وابتكار وبرمجة آليات طبية وتوظيف التكنولوجيا في المجال الطبي على أوسع نطاق.
ويؤكد عليوي، "لايوجد نجاح أو فشل بالمطلق، فهناك تعب وجهد واجتهاد، وتنظيم واستغلال الوقت وأن العمل هو أساس الوصول للهدف".

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