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تحرير حمدي تناقش بدارة الفنون كتابها تخيل فلسطين كفعل مقاومة

2/25/2024 11:27:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألقت أستاذة الأدب الإنجليزي، ومديرة الجامعة العربية المفتوحة بالأردن، الدكتورة تحرير حمدي، أول من أمس في دارة الفنون، محاضرة حول كتابها "تخيّل فلسطين كفعل مقاومة"، الفائز بجائزة "كتاب فلسطين العالمية في نسختها لعام 2023"،
ويأتي الكتاب ضمن فئة "التيار المضاد ضد الهيمنة والاستعمار"، ويتحدث الكتاب عن تخيّل فلسطين كفعل مقاومة؟ وهو سعي استباقي لتجاوز قوة العدوان والقمع الإسرائيلي ويتضمن تحديا للواقع وأملا بالمستقبل.
حمدي قالت إن فكرة "التخيل"، بحد ذاتها تعتبر شكلًا أساسيًا من أشكال المقاومة، حيث يُمثل "تخيل فلسطين"، خطابًا مقاومًا لا يواجه قوى الاحتلال الصهيونية فحسب، بل يواجه أيضًا خطابات أولئك الذين لا يستطيعون تصوّر فلسطين حرة من النهر إلى البحر، بل ويقبلون بالوضع الانهزامي الراهن الذي فرضته الإمبريالية. إن تخيل فلسطين منزوعة من الاستعمار والصهيونية يعني أيضًا تخيل هوية غير مستعمرة، ومجتمع فلسطيني مترابط ببعضه البعض رغم تشتته في المنفى وتحت الاحتلال، وذلك عبر ما يسميه إدوارد سعيد "شبكة من الانتماءات"، مثل: الصور الفوتوغرافية والأثواب وطقوس الكلام والعادات وغيرها. وبناءً عليه، فإن الفن الفلسطيني والرواية والشعر والتاريخ والصمود، كلها تُمثّل تصورات عن فلسطين، وهي أفعال واعية بغرض المقاومة والتحدي.
وأوضحت المحاضرة أن فعل التخيل يتضمن عملية مستمرة من إعادة تشكيل وإعادة صياغة الهوية الجماعية الوطنية والثقافية الفلسطينية. ومن أمثلة هذه التصورات عن فلسطين أعمال إدوارد سعيد وغسان كنفاني ومحمود درويش ومريد البرغوثي وناجي العلي ورضوى عاشور وفرقة العاشقين وأبو عرب ومعارض دارة الفنون.
وعن تخليل فلسطين أشارت المحاضرة إلى أنه يتم عبر طرق عدة كالأعمال الفنية بكافة أشكالها كالرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والتمثيل والغناء والدبكة، مبينة أن رسام الكاريكاتير الفلسطيني الفنان الشهيد ناجي العلي، رسم فلسطين المتخيّلة المحررة. كما تم تخيل فلسطين عن طريق الأدب بأجناسه المتنوعة كالرواية والقصة والشعر، وقُدم كل من إدوارد سعيد، والشهيد غسان كنفاني، ومريد البرغوثي، ورضوى عاشور كأدباء تخيلوا فلسطين حرة مستقلة.
وتحدثت حمدي عن أستاذ اللغة الإنجليزية بالجامعة الإسلامية في غزة الشاعر الدكتور الشهيد رفعت العرعير الذي تخيل فلسطين حرة مستقلة والذي اغتالته قوات الاحتلال مع مجموعة من أفراد عائلته، لافتة إلى أن كل فلسطيني يستطيع أن يتخيل فلسطين عربية ديمقراطية حرة ومستقلة من النهر إلى البحر من موقعه، وبحسب ملكته، وموهبته، ومهارته، وقدرته.
ثم تحدثت حمدي عن العقلية العنصرية والهمجية الصهيونية التي يتعامل فيها العدو المحتل مع الفلسطيني، قائلة "إن خطاب (نتنياهو) الذي حمل مرجعية توراتية يحث فيها الصهاينة على قتل وتدمير كل ما هو فلسطيني من بشر وشجر وحجر حتى البهائم لم تسلم من التحريض على قتلها".
يذكر أنّ الدكتورة تحرير حمدي رئيسة الجامعة العربية المفتوحة في الأردن، وأستاذة أدب المقاومة والأدب المناهض للاستعمار. حاز كتابها الصادر عن دار (بلومزبري)، على جائزة كتاب فلسطين عام 2023. كما فازت بجائزة مؤسسة عبد الحميد شومان لعام 2020 لأفضل باحثة في الوطن العربي في العلوم الإنسانية.

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