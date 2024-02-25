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جلسة نيابية الأربعاء تتضمن ردود الحكومة على ١٩ سؤالا نيابيا

2/25/2024 11:27:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي يعقد مجلس النواب الاربعاء المقبل جلسة تضمنت الاستماع لردود الحكومة على ١٩ سؤالا نيابيا، كما تضمنت الجلسة القراءة الاولى لمشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 المحال من الحكومة.

وتضمنت الجلسة رد وزير الطاقة والثروة المعدنية على سؤال النائب أيوب خميس، ورد وزير العدل جواباً على سؤال النائب نضال الحياري، ورد وزير التربية والتعليم جواباً على سؤال النائب محمد جرادات، ورد وزير الاشغال العامة والاسكان جواباً على سؤال النائب فايزة عضيبات.

كما تضمن جدول الاعمال رد المدير العام /الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الاردنية جواباً على سؤال النائب محمد الظهراوي، ورد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية جواباً على سؤال النائب عدنان مشوقة، ورد رئيس ديوان الخدمة المدنية جواباً على سؤال النائب نصار الحيصة، ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً على سؤال النائب إسماعيل المشاقبة، ورد وزير المياه والري جواباً على سؤال النايب ناجح العدوان، ورد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية جواباً على سؤال النائب احمد الخلايلة.

كما تتضمن جلسة الاربعاء رد وزير الاشغال العامة والاسكان جواباً على سؤال النائب مغير الهملان، ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية جواباً على سؤال النائب راشد الشوحة، ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً على سؤال النائب وائل رزوق، ورد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل جواباً على سؤال النايب هايل عياش، ورد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل جواباً على سؤال النائب رائد رباع الظهراوي، ورد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جواباً على سؤال النائب عبيد ياسين، ورد وزير الصحة جواباً على سؤال النائب بسام الفايز، ورد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل جواباً على سؤال النائب عمر النبر، ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً على سؤال النائب محمد العكور.

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