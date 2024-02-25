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الدعم الطارئ للاجئين يتطلب 18.5 مليون دولار

2/25/2024 11:27:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان- قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير صدر مؤخرا، إنه وبرغم أنها والحكومة، تدعمان وصول اللاجئين لخدمات الرعاية الصحية باستمرار، لكنه ما يزال هناك تحديات قائمة في هذا الجانب. وأشار التقرير إلى أن لاجئين كانوا قد لاحظوا زيادة في تكاليف الرعاية الصحية، ومع تفاقم وضعهم الاقتصادي المتردي، مبينا العديد منهم إلى أنهم خفضوا زياراتهم لمقدمي الرعاية الصحية، وأنفقوا الأموال من مدخراتهم، واقترضوا وخفضوا الأدوية أو أوقفوها. وذكر التقرير، أن حصول اللاجئين على الرعاية الصحية العامة في الأردن، أصبح ممكناً إلى حد كبير، بفضل الدعم المالي المقدم من المانحين، مؤكدا ضرورة مواصلة هذا الدعم حتى يتمكن اللاجئون من الوصول للرعاية الصحية العامة بأسعار معقولة. وبعد مرور حوالي عقد على الأزمة السورية، تعزز المفوضية التعاون مع الجهات الفاعلة في التنمية، ليتمكنوا من استكمال ودعم الاحتياجات الصحية للاجئين والأردنيين الضعفاء، مشيرة إلى أنه من بين الـ730 ألف لاجئ الذين تستضيفهم الأردن، هناك 20 % منهم يعانون من حالات طبية خطرة أو إعاقات. وأكد التقرير، أنّ المفوضية ستستمر بدعم الحالات الطارئة للاجئين الذين يعيشون في المجتمعات المحلية والموجودين في المخيم. ما يتطلب توفير تمويل بـ18.5 مليون دولار العام الحالي. وقال التقرير، إنه جرى دمج اللاجئين بنظام الرعاية الصحية الوطني عبر التعاون الوثيق بين المفوضية ووزارة الصحة، وبدأ هذا التكامل في نيسان (إبريل) 2019 عندما تمكن اللاجئون السوريون من الوصول للرعاية الصحية العامة بأسعار أردنية غير مؤمنة. وأشارت إلى أنّه في العام 2020، وبفضل دعم الجهات المانحة توسع الوصول ليشمل اللاجئين من جميع الجنسيات. وتعمل المفوضية مع "الصحة" لتعزيز وعي العاملين في مجال الرعاية الصحية، فيما يتعلق بوصول اللاجئين للخدمات، وتقوم بإجراء جلسات توعية منتظمة للاجئين لإطلاعهم على الخدمات المتاحة وكيفية الوصول إليها. وقد أدت هذه الجهود لخفض حالات حرمان اللاجئين من الرعاية الصحية، وشهدت زيادة طفيفة في عدد اللاجئين الباحثين عن مرافق رعاية صحية عامة. وفي هذا النطاق، فإن توافر الأموال مقابل الخدمات الصحية الأساسية التي طورتها وحدة الصحة العامة في المفوضية، مشروط وغير مقيد للاجئين المستضعفين، وهذا بدوره، يسهل وصولهم لخدمات الولادة والرعاية الصحية الثانوية الطارئة المنقذة للحياة عبر "الصحة"، وما يتوافق مع إستراتيجية المفوضية بمعاملة اللاجئين على قدم المساواة مع المواطنين، ودعم اندماجهم بنظام الرعاية الصحية الوطني. وفي العام الماضي أجري 4,937 تحويلاً نقديًا للاجئين في المناطق الحضرية (298 لغير السوريين و4,639 للسوريين)، بميزانية قدرها 1.7 مليون دولار. وفي المتوسط، يجري مخيم الأزرق 5 آلاف استشارة أسبوعياً، في حين يقدم مخيم الزعتري 4,300 مثلها أسبوعيا، وعند الضرورة، تسهل المفوضية الإحالات للمستشفيات والعيادات الخارجية. وفي الفترة بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الأول (اكتوبر) العام الماضي، أحيلت أكثر من 5,500 حالة من المخيمات لإدخالها للمستشفى في الخارج، ويتلقى نصفها الرعاية في مرافق رعاية صحية عامة، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.

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