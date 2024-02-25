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الصفدي: الأردن يضغط لإدخال المساعدات بشكل كاف إلى غزة

2/25/2024 11:27:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن "الأردن مستمر بالعمل على الضغط بشكل كبير من أجل إدخال المساعدات بشكل كاف إلى قطاع غزة".
وأضاف الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة أمس مع نظيرته نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، إن الزيارة كانت مجالا لبحث كيفية البناء على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، متطرقا الى مساحات، يمكن أن تزيد التعاون بين الأردن وبلغاريا بخاصة في قطاعي التعليم والسياحة.
وبين انه بحث مع نظيرته البلغارية، التعاون في إطار عملية العقبة، قائلا "نتطلع لاستضافة بلغاريا لاجتماعات عمليات العقبة في وقت قريب العام الحالي".
واتفقا على إعادة إطلاق عملية المشاورات السياسية بين البلدين بانتظام، بحيث ستنطلق الدورة الأولى من المشاورات خلال شهرين، بعد أن يكون فريقا عمل من الوزارتين، حددا القضايا التي نحتاج بأن نتخذ قرارات فيها، بما ينعكس على مصلحة البلدين.
وأشار الصفدي إلى أنه أطلع نظيرته غابرييل على عمليات الإنزال التي يستمر الأردن بالقيام بها في غزة، معتبرا بأنها ليست كافية، وتلبي نسبة بسيطة جدا من احتياجات أكثر من مليونين و300 ألف فلسطيني، يعانون من فقدان الغذاء والدواء ودمار النظام الصحي، وكل متطلبات ومقومات الحياة.
وأشار الصفدي، إلى أن البلدين، متفقان على أن حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
كما اطلع الصفدي نظيرته البلغارية على جهود الأردن بالتنسيق مع عدة دول عربية والمجتمع الدولي من أجل أن يكون هناك تحرك فاعل، يبدأ بوقف العدوان ويبدأ بإيصال المساعدات، ويأخذنا باتجاه تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967.
وحذر الصفدي بشكل كبير، من أن استمرار العدوان في هذه الظروف على أبواب شهر رمضان، سيضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الحرب وتفجر الوضع الإقليمي بشكل عام، مؤكدا ألا وقت نخسره؛ وكل يوم يمضي مع استمرار الحرب، يزيد من خطر تفجرها كما يزيد من ضحاياها.
واضاف "ما يجري الآن، هي جريمة بحق الإنسانية في كل نواحيها، ونعمل مع المجتمع الدولي ونطلب من أصدقائنا أن يكون هنالك تحرك فوري لإنهاء هذه الحرب".
من جهتها، قالت غابرييل، إنّ الأردن أثبت نفسه أنه صانع سلام في الإقليم، وندعم جهوده ليكون هنالك خطة للسلام لإنقاذ الأرواح لأن كل يوم مهم.
وأضافت، ان الأردن شريك مهم جدا في المنطقة، معتبرة بأن الذكرى الـ60 للعلاقات الدبلوماسية في تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، هي مناسبة مهمة لرؤية هذا التعاون، وكيف يمكن أن نبدأ مبادرة جديدة.
وأوضحت أن بلغاريا قلقة من الوضع الإنساني في غزة؛ ونسعى لإتاحة إمكانية الوصول للعاملين في المجال الإنساني وأيضا تطبيق حل الدولتين.
ولفتت الوزيرة البلغارية إلى أن زيارتها للأردن، رسالة لتعزيز الحوار السياسي بين البلدين، والمجالات الإستراتيجية للتعاون، وتنسيق الجهود لتزويد حلول للتحديات الإقليمية والعالمية، والبقاء متحدين في قيم، مثل السلام والتضامن.
وأشارت إلى أن البلدين ملتزمان بتعزيز الحوار السياسي، وأن يكون هنالك تشاورات سياسية في العام الحالي بأسرع وقت ممكن، موضحه أن بلغاريا تدعم مبادرات الأردن في مجالات الأمن والتعاون والدفاع ومكافحة الإرهاب والتطرف. مؤكدة استعداد بلادها لاستضافة عملية العقبة، والتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وبحث الوزيران في اللقاء، الكارثة الإنسانية التي يستمر العدوان الإسرائيلي بمفاقمتها في غزة، مؤكدا موقف الأردن الواضح بضرورة وقف العدوان بشكل فوري، كما بحثا الكارثة الإنسانية التي تستمر بزيادة معاناة الفلسطينيين في غزة، خصوصا الكارثة الإنسانية وعدم توافر الغذاء والدواء والمياه، بحيث تواجه غزة الآن، مجاعة حسب تقارير الأمم المتحدة.
كما تحدثا عن كيفية تنسيق جهود إيصال المساعدات إلى غزة.

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